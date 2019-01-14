Enflasyon ve seçim MB’ye faiz indirtir mi?

Bu haftanın en önemli gelişmesi Merkez Bankası’nın (MB) 16 Ocak’ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. Piyasalarda faiz indirimi beklentisi çok kuvvetli değil, ancak yılın ilk faiz toplantısında Merkez Bankası’nın mart ayı için mesaj verebileceği düşünülüyor.

Bilindiği gibi, Merkez Bankası son olarak 13 Eylül'deki PPK toplantısında döviz kurundaki hareketlerin de etkisi ile genele yayılan enflasyona da vurgu yaparak, politika faizini 625 baz puan artırmıştı. Merkez'in piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştirdiği bu artışla politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizi yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.

Bu tarihten sonraki PPK toplantılarında faiz kararını sabit tutan Merkez Bankası'nın 2019'un ilk faiz toplantısında nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Piyasada ise TÜFE'de son aylarda gözlenen düşüşün ardından MB'nin erken bir faiz indirimine gidebileceği endişeleri oluşmuştu. Uzmanlar Merkez Bankası'nın yaklaşan seçim öncesi herhangi bir faiz değişikliğine gitmeyeceğini konusunda ikiye ayrılıyor. Bir taraftan seçim öncesi bir faiz indirim kararı ile ekonomide bir hareketlilik yaratılmak istenebileceği kaydediliyor.

Bazı analistler ise Merkez Bankası'nın yaklaşan seçim öncesi herhangi bir faiz değişikliğine gitmeyeceğini aksi takdirde herhangi bir derecede faiz indirimine dolar kurunun çok büyük tepki vereceği ileri sürülüyor. Analistler, bu hafta faiz toplantısı öncesi dolar kurunda bir hareketlilik beklenebileceğini belirtiyor.

ENFLASYONUN ÜSTÜNDE KALDI

Yeni yılın ilk haftasında açıklanan Aralık ayı enflasyonu yüzde 20.30 oranında gerçekleşti. Gelen enflasyon verisi sonrası enflasyon ile politika faizi arasında 370 baz puan fark oluştu ve 2019 yılı sonu enflasyon beklentileri yüzde 14-16 arasına oturdu. Piyasa faizlerinin aşağı gelmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın faizi bu faizlerin ciddi ölçüde üstünde kaldı.

ABD'li yatırım bankası JP Morgan tarafından yapılan sunumda, gelişmekte olan 24 ekonomiden 19'unun faiz oranlarını yükseltebileceği gösterildi. Bu sunuma göre sadece Malezya faizleri sabit tutacak, Nijerya, Hindistan, Çin ve Türkiye ise faizleri düşürecek. JP Morgan, Türkiye'nin yüzde 24 olan politika faizini ikinci çeyrekte yüzde 23'e, üçüncü çeyreğinde yüzde 20.50'ye ve son çeyreğinde ise 17.50'ye düşürmesini bekliyor.

NİSANDAN ÖNCE FAİZ İNDİRMESİ ZOR

Reuters'ın 21 kurumun katılımı ile yaptığı ankette 19 katılımcı yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklemezken, bir katılımcı 50 baz puan, bir katılımcı ise 150 baz puanlık indirim bekliyor. QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, MB'nin faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini ancak metnin bir miktar daha güvercin tonda olabileceğini söyleyerek, “Herkesin malumu ki önümüzdeki dönem MB'nin faiz indireceği bir dönem olacak. Ancak son sigara zammının enflasyon üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor ve o kanaldan piyasanın beklediğinden daha fazla bir olumsuz katkı gelebilir. MB, bunu görmek isteyecektir” açıklamasını yaptı.

Kanlı, “Ben nisan ayında MB'nin faiz indirimlerine başlayabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.