Enflasyona rağmen İstanbul’da harcamalar artmadı

Türkiye genelinde yapılan tüketim harcamalarının dörtte biri İstanbullular tarafından yapılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2018” araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’deki toplam tüketim harcamalarının yüzde 24.4’ü İstanbul’da yaşayanlar tarafından gerçekleştirildi. Aynı araştırmanın bir önceki yıl yayımlanan sonuçlarına göre tüketim harcamalarının yüzde 24.8’i İstanbullular tarafından yapılıyordu. 2018 yılında yıllık enflasyon yüzde 20.30 çıkmıştı.

İKİNCİ SIRADA EGE BÖLGESİ VAR

Araştırmaya göre, ikinci sırada yüzde 14.9 ile Ege Bölgesi yer alırken, bunu izleyen Doğu Marmara ve Akdeniz Bölgesi’nin payı yüzde 11.2 oldu.

Türkiye’deki toplam hanehalkı tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 1.7 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 2.9 Ortadoğu Anadolu Bölgesi izledi.

KONUT VE KİRA HARCAMASININ YÜZDE 29.5’İ İSTANBUL’DA

Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 29.5 ile İstanbul, en düşük payı ayıran bölge yüzde 21.4 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payının en yüksek olduğu bölge yüzde 26.9 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, en düşük olduğu bölge yüzde 15.6 ile İstanbul oldu.

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 19.9 ile Batı Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 16.2 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi oldu.

EĞİTİME EN FAZLA PARAYI İSTANBUL HARCIYOR

Tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3.5 ile en yüksek payı İstanbul ayırırken, Doğu Karadeniz Bölgesi yüzde 1.0 ile en düşük payı ayıran bölge oldu.

Sağlık harcamalarına en yüksek payı yüzde 2.7 ile Batı Marmara Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 1.2 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı. (DHA)