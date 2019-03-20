Engelli vergi indirimi ile emeklilik işlemleri nelerdir?

Engelli vergi indirimi ile emeklilik işlemleri hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

VERGİ İNDİRİMİ NEDİR?

Bilindiği gibi ücret karşılığı çalışanlar (4a SSK kapsamında çalışanlar, 4c emekli sandığı kapsamında çalışanlar v.s.) gelir vergisine tabidir ve her ay maaşlarından gelir vergisi kesintisi yapılır. En az %40 engel raporu olan çalışanlar ise gelir vergisinde indirimden yararlanır. Bu da kanunda özürlü vergi indirimi diğer ismi ile sakatlık vergi indirimi olarak tanımlanır. Tam teşekküllü bir hastaneden en az %40 ve üzeri raporu olan engelli gelir vergisi indiriminden yararlanır.

– % 80 ve üzeri engel raporu olanlar birinci derece,

– % 60 – % 79 arasında kaybedenler ikinci derece,

– % 40 – % 59 arasında kaybedenler ise üçüncü derece engelli sayılırlar.

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ENGELLİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ NELERDİR?

Engelli emekliliği için kişinin engel durumu çalışmaya başlamadan önce olmalıdır. İş başladıktan iş nedeniyle engellilik malulen emeklilik durumudur. Engelli emekliliği sosyal devlet ilkesi gereği engelli kişiye tanınmış erken emeklilik hakkıdır. Engelliler emekli olduğunda yaşlılık maaşı alır. Engellilerin emeklilik şartları, işçi, memur ve bağkur olarak ayrı ayrı değerlendirilir.

Emeklilikte ilk sigorta tarihi önemli. İşe ne kadar geç başlandıysa prim ödeme ve yıl şartı artmakta. Engelli hakkıyla emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sevk edeceği hastane sağlık kurulundan en az yüzde 40 oranında işgücü kaybı olduğuna dair rapor ve maliyeden vergi indirim hakkı alınmalı. 6 Ağustos 2003-30 Eylül 2008 arasında sigortalı olan engelliler kademeli emeklilik hakkına sahip.

Özürlülerin emeklilik işlemleri diğer çalışanlarda olduğu gibi ilgili SGK tarafından yapılmaktadır. Özürlüler erken emeklilik ya da malülen emeklilik işlemlerini SGK'a müracaat ederek başlatabilirler. Engelli emekliliği için müracaat ettiğinizde SSK mensubu iseniz, SSK mensubu, Bağ-Kur mensubu iseniz Bağ-Kur mensubu olduğunuzu ve “kademeli engelli erken emekliliğinden yararlanmak için müracaat” ettiğinizi özellikle belirtiniz.

DERECEYE GÖRE EMEKLİLİK

1. DERECE(%80) 2. DERECE (%60-79) 3. DERECE (%40-59)

SİGORTALILIK BAŞLANGICI

05.08.1991 ve öncesi 15 yıl-3600 gün 15 yıl-3600 gün 15 yıl-3600 gün

06.08.1991-05.08.1994 arası 15 yıl-3600 gün 15 yıl-8 ay-3680 gün 16 yıl-3760 gün

06.08.1994-05.08.1997 arası 15 yıl-3600 gün 16 yıl-4 ay-3760 gün 17 yıl-3920 gün

06.08.1997-05.08.2000 arası 15 yıl-3600 gün 17 yıl-3840 gün 18 yıl-4080 gün

06.08.2000-05.08.2003 arası 15 yıl-3600 gün 17 yıl-8 ay-3920 gün 19 yıl-4240 gün

05.08.2003-30.09.20008 arası 15 yıl-3600 gün 18 yıl-4000 gün 20 yıl-4400 gün