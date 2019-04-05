Kişilerin engellilik oranlarına göre belirlenen engelli vergi indirimi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Engelli vergi indirimi nedir? Vergi muafiyetinden kimler faydalanır?

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ NEDİR?

Gelir Vergisi Kanununa göre, çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.

Engellilik indirimi; çalışanın kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin en az %40 engelli olması durumunda, uygulanacak indirimle gelir vergisi tutarının düşürülmesidir.

VERGİ MUAFİYETİNDEN KİMLER FAYDALANIR?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31’inci maddesi ile birlikte çalışma gücünün asgarî %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılmakta ve engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilmektedir. Ayrıca 89'uncu maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde de serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engelliler ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı kişilerin gelirlerin/ücretlerinden de 31 inci maddede yer alan esaslara göre indirim yapılmaktadır. Buna göre;

– Ücretle çalışan engelli bireyin kendisi,

– Bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu engelli olan hizmet erbabı ve serbest meslek erbabı,

– Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbabı kişiler, vergi indiriminden yararlanabilmektedir.

Ücretlerinden gelir vergisi indirimi söz konusu olduğundan çalışmayan engelliler vergi indirimi için başvurumazlar. Ayrıca serbest meslek erbabı veya basit usul mükellefiyeti olmayanlar da bu indirimden faydalanamazlar.