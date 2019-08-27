Türkiye'de çalışan engelli vatandaşların, çalıştıkları kurumda vergi dairesine bildirmeleri halinde diğer vatandaşlara göre daha erken emekli olabilme imkanları bulunurken aynı zamanda da kendi adlarına şirket tarafından ödenen vergide engelli vergi indirimi uygulanmaktadır. Çeşitli zorluklarla uğraşan engelli kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve daha rahat bir yaşam sürmeleri sağlamak adına yapılan bu uygulama sayesinde, engelli vatandaşlar için güzel bir imkan sağlanmış oluyor. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği rakamlara göre engelli vergi indirimi oranları kaçtır? 2019 yılında güncellenen rakamlar sonucu vergi indirim tutarları ne kadar olmuştur? İşte bu ve bunun gibi birçok soruyu merak eden kişiler için ayrıntılı bir şekilde cevap alabilecekleri bir haber hazırladık. İşte haberin detayları…

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ ORANLARI KAÇTIR?

Çalışan engelli bireylerin diğer vatandaşlara göre en azından bazı durumlarda daha rahat bir hayat sürmeleri için yapılan çalışmalar kapsamında erken emeklilik ve vergi indirimi gibi konular var. Bu doğrultuda 31.12.2018 tarihinde yayınlanan resmi gazeteye göre engelli vergi indirim tutarları 2019 yılı için güncellenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) engelli çalışanlar için yapmış olduğu indirim oranları

– 1. derece engel haline ilişkin indirim tutarı 200 TL,

– 2. derece engel haline ilişkin indirim tutarı 120 TL

– 3. derece engel haline ilişkin indirim tutarları ise 50 TL artmış oldu.

Buna göre 2019 Engelli Vergi İndirim Oran ve Tutarları

– 1. Derece Engelliler için (%80 ve üzeri engelliler): 1200 TL

– 2. derece engelli indirim tutarı (%60 ile %79): 650-TL

– 3. derece engelli indirim tutarı (40 ile %59): 290-TL vergi indirimi alıyorlar.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesince ayrıntılı olarak açıklanan engellilik indirimine http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.