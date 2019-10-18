Engelli vatandaşların, bulundukları zor koşulların hafifletilmesine katkı sağlamak ve engelli olmayan bireyler ile aralarındaki rekabet eşitsizliğini önlemek adına ülkemizde bazı pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır. Bu ayrımlardan biri de vergi indirimidir. Engelli vergi indirimi konusunda da vergi indirim başvuru sonuçlarının nasıl sorgulanacağı birçok vatandaş tarafından araştırılmaktadır. Engelli vatandaşlar vergi indirimi başvurusunu internetten yapabilecekleri gibi yaptıkları başvurucu sonucunu de yine internetten kolaylıkla öğrenebilirler. Peki, engelli vergi indirimi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte başvuruda bulunan her engelli vatandaşın dosyalarının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenebilmesi için yapması gerekenler…

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Engelli vatandaşların vergi indirimi hakkındaki işlemleri Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na ait olan resmi internet sitesinde ger alan Engellilik Vergi İndirimi Başvuru Sorgulama Ekranı üzerinden gerçekleştirilebilir. Bunun için öncelikle http://www.bmvdb.gov.tr/sites/engellilik-vergi-indirimi-basvuru-sorgulama-ekrani-hizmete-acilmistir linkine tıklamanız gerekmektedir.

Ardında çıkan sorgulama sayfasında “Sorgulama için TC kimlik numarası giriniz” bölümüne sizden istenen bilgiyi giriniz. Sorgula butonuna basarak dilediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

2019 ENGELLİ VERGİ İNDİRİM TUTARLARI NE KADARDIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) engelli çalışanlar için yapmış olduğu indirim oranları aşağıdaki gibidir.

– 1. derece engel haline ilişkin indirim tutarı 200 TL,

– 2. derece engel haline ilişkin indirim tutarı 120 TL

– 3. derece engel haline ilişkin indirim tutarları ise 50 TL artmış oldu.

Buna göre 2019 Engelli Vergi İndirim Oran ve Tutarları

– 1. Derece Engelliler için (%80 ve üzeri engelliler): 1200 TL

– 2. derece engelli indirim tutarı (%60 ile %79): 650-TL

– 3. derece engelli indirim tutarı (40 ile %59): 290-TL vergi indirimi alıyorlar.

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