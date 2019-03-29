EPDK: Akaryakıtta kazandığınız paraları paylaşmanın yolunu bulun

Akaryakıt bayileri, son dönemde kredi kartı komisyonları, maliyet artışları, satışlardaki düşüş ve enflasyon gibi nedenlerle zarar ettiklerini açıklıyordu.

“KENDİNİZİ FİNANS SARMALI İÇİNE KATMAYIN”

Fuarın açılış konuşmalarını yapan bayi temsilcileri, kâr konusunda adım atılması gerektiğini ifade ederek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu (EPDK) işaret etti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise akaryakıt sektöründe bayi ile dağıtım şirketi arasındaki kavganın kârı paylaşamama savaşı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Kazandığınız güzel paraları bence kendi aranızda paylaşmanın yolunu bulun. Kendinizi finans sarmalı içerisine katmayın. Paraya bakarak değil, maddelere bakarak sözleşme yapın. Biz bu sektör liberal olsun, rekabetçi olsun diyoruz. Sektör oyuncuları tabii ki birer ticari şirket ve kârlılığı düşünmenizden daha doğal bir şey yok. Bayi sahipleri EPDK'nın kâr marjları ve finansal promosyonlara yönelik düzenlemeler yapmasını bekliyor. Bir yerde birbirinin hakkını gözeten firmalar yoksa sıkıntı başlar. Bu sıkıntıların olduğu sektörde ilerleme beklemek doğru değil. Biz burada adil bir düzenleme kurulu olarak tüketicinin de haklarını korumak durumundayız.”

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DÜZENLEME DOĞRU OLMAZ

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Başkanı Selim Şiper de, “2018 yılında sektörümüz 220-250 milyar liralık bir hacme ulaştı. Bu toplam hacmin 100 milyar lirası dolaylı vergilerdir ve toplam dolaylı vergiler içinde yüzde 25-26 paya sahiptir. Sektörün paydaşları ticari taraflardır. EPDK'nın bu ticari ilişkileri de düzenlemeye çalışması doğru olmaz” dedi.

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TRAKYA'DAKİ DOĞALGAZ 5 MİLYAR TL KATKI VERECEK

Petroleum İstanbul Fuarı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. Dönmez, “Trakya Bölgesi'nde bir doğalgaz keşfi söz konusu olmuştu. Bu keşif ile cari açığımızın kısmen de olsa kapanmasına 5 milyar TL katkı sağlamış olacağız. Oradaki rezerv yaklaşık 3 milyar metreküp civarında. 300 bin hanenin 10 yılık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak. Buradan günlük 820 bin metreküplük üretim yapıyoruz” dedi.