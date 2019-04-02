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EPDK: Vatandaşa yansıyan zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu, elektrik  fiyatlarında tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik  veya zammın kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi.

10:56 -
Haberler Ekonomi
EPDK: Vatandaşa yansıyan zam yok

EPDK’dan yapılan açıklamada, “1 Nisan 2019 tarihinden itibaren  geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla  birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye  yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz  konusu değildir.” denildi.

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Açıklama şu şekilde: “Resmi Gazete'de yayımlanan tarifelerin tüketicilere zam olarak  yansıyacağı şeklinde bazı medya organlarında haberler yer almıştır. Bilindiği üzere elektrik fiyatlarını oluşturan çok sayıda unsur söz konusudur.  Bunlardan bazıları dönemsel olarak artış yönünde, diğer bazıları  ise azalış yönünde değişebilmektedir.  1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat  bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar  dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir. Daha önce Kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda  tekrar etmek isteriz ki, tüketicinin faturasına yansıyan bir artış,  bir zam yoktur.”

FOREKS

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Son güncelleme: android-time 11:08 02.04.2019
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