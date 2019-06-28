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EPDK’dan elektrik zammı açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi. Türkiye'de elektrik faturası dahil hane halkını yakından ilgilendiren indirim haberleri siyasiler tarafından açıklanırken zam haberinin EPDK tarafından açıklanması dikkat çekti.

12:12 -
Haberler Ekonomi
EPDK’dan elektrik zammı açıklaması

EPDK’dan elektrik zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. EPDK’dan yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) toptan satış tarifeleri ile görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ harici alımlarına ilişkin maliyeti oluşturan piyasa takas fiyatlarındaki artışların en önemli etken olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “1 Temmuz’dan itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği  elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılmıştır.

Bu kapsamda 1 Temmuz itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 61,8 lira ödenecektir.” ifadesi kullanıldı.

AA

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Son güncelleme: android-time 12:29 28.06.2019
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