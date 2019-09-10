ERBD Türkiye’de yatırıma devam ediyor

Chakrabarti, “Bu yıl da 1 milyar euroya yaklaşacağımıza büyük oranda eminim” dedi.

EBRD’nin Türkiye’ye son 10 yıl içerisinde 11.5 milyar euronun üzerinde yatırım yapıldığını hatırlatan Chakrabarti, “Geçen yıl 1 milyar euro daha yatırım yaptık. Türkiye, bizim için had safhada önemli bir pazar” ifadelerini kullandı.

Chakrabarti, “İstanbul’da bir metro hattı için sendikasyon kredisi yoluyla yatırım yapacağımızı açıklamaktan gurur duyuyorum… (2020 yılı için) temel olarak 1 milyar euro yatırım yapılabilir diyorum. Fakat umuyorum ve düşünüyorum, bundan fazlasını da yapabiliriz” dedi.

Rakamların ötesinde Türkiye’de yapılan yatırımların niteliğinin de önemine dikkat çeken Chakrabarti yakın zamanda Migros tahvil ihracına finansman sağlandığını, Arçelik ile Türkiye’deki üretim tesislerinde enerji, kaynak verimliliği yatırımları ve Ar-Ge altyapısında kullanmak üzere yaklaşık 1 milyar Türk lirası (TL) tutarında kredi anlaşması imzalandığını da hatırlattı.

AA