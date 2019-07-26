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Fındık alım fiyatları açıklandı!

Milyonlarca fındık üreticisinin beklediği fındık alım fiyatları açıklandı. Buna göre; yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındığın taban fiyatı 17 lira. Levant kaliteli kabuklu için de taban fiyat 16 buçuk lira oldu. Buna ek kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı desteği de eklenince kilogram fiyatları 19 lira ile 18 buçuk lira arasına gelmiş oluyor.

12:34 -
Haberler Ekonomi
Fındık alım fiyatları açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı. Toprak Mahsülleri Ofisi’ne (TMO) hasat dönemi başlamadan fındık alımı için görev verme kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, “Bu yıl fındıkta 700 bin ton rekolte bekleniyor. Yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık içi taban fiyatı 17 TL, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16. 50 TL olarak belirlendi. Buna kilogram balına yaklaşık 2 TL olan mazot ve gübre desteği ile alan bazlı destek de eklenecek. Böylece fiyatlar 19 TL ve 18.50 TL seviyesine gelecek.” dedi.

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Son güncelleme: android-time 12:49 26.07.2019
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