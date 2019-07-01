Erdoğan ve Trump’ın görüşmesi piyasaları nasıl etkiledi?

Yurt içi piyasalar için iki ana risk kaynağından biri olan İstanbul seçiminin geçen hafta geride kalmasının ardından piyasaların dikkati tekrar ABD-Türkiye ilişkilerinin seyrine ve hafta sonunda Japonya'da yapılan G20 zirvesi kapsamında Erdoğan-Trump görüşmesine odaklanmıştı… Görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla TL varlıklara alım gelirken, BIST-100 yüzde 3’e, bankacılık endeksi yüzde 6’ya yakın yükselişte.

BIST-100 YÜKSELİŞTE

BIST-100 yüzde 2’nin üzerinde açılmasının ardından yüzde 2’den fazla yükselişle 98,785 seviyesinde hareket ederken, bankacılık endeksi yüzde 5.87 yükselişte.

DOLAR/TL VE GRAM ALTIN GERİLEDİ

Dolar/TL saat 11.38 itibarıyla 5.7041/5.7062’den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Gram altın ise 260 TL’den 253 TL’ye geriledi.

Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’tan Ankara’nın S-400 alımı nedeniyle hiçbir yaptırım olmayacağını duyduğunu söylemesinin ardından değer kazandı.

TÜRKİYE’NİN DOLAR CİNSİ TAHVİLLERİ YÜKSELİŞTE

Tradeweb verilerine göre, Türkiye’nin 2030 vadeli tahvili 1 sentten fazla artışla 133.588’e yükselerek Mart ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İLGİLİ HABER Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi! Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Zirvede gerçekleşen görüşmede Trump’ın Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alım kararı konusunda adil davranılmadığını söylemesinin ardından Erdoğan, ABD’nin S-400 nedeniyle Ankara’ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtti.

5 YILLIK CDS’LER GERİLEDİ

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’tan Ankara’nın S-400 alımı nedeniyle yaptırım olmayacağını duyduğunu söylemesinin ardından geriledi.

IHS Markit verilerine göre Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS’ler Cuma günkü kapanış seviyesinden 14 baz puan düşüşle Nisan başından bu yana en düşük seviye olan 384 baz puana geriledi.

REUTERS- SOZCU.COM.TR