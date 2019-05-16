Erdoğan yine TÜSİAD’ı hedef aldı!

Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen İç Güvenlik Birimleri iftarında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, TÜSİAD’ı eleştirdi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın yaptığı açıklamalara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan bu şekilde açıklamak istemezdim Buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, Türkiye'yi karalamak için istatistik kimliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. Beyefendi 17 yıl önce Türkiye'nin kişi başına milli geliri neydi şimdi ne oldu? Sen o gün neredeydin, bugün ekonomik olarak neredesin. O günde buna sadece firman ne kadar büyüdü, arkadaşların ne kadar güçlendi onu masaya yatırmıyoruz. Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunları da teşhir ederim. Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor, ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını bilirim” dedi.

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Eleştirilerini sürdüren Erdoğan, “TÜSİAD'ın kasıtlı olarak Türkiye'yi alt sırada gösteren istatistiklerin ilizyonuna sığınmak yerine mesela başlattığımız 2,5 milyonluk istihdam seferberliğine niçin destek vermiyor bunu da hatırlatırım. Size burada iş düşmüyor mu? Dev fabrikalarınız var, holdingsiniz. Ne olur 5 tane 10 tane işsiz insan alsan neyini kaybedersin. Bunları dert edinmiyorsunuz, onlara bunu hatırlatıyorum. Biz TÜSİAD'ın politik taraflıktan daha ziyade Türkiye'nin ekonomik mücadelesine yaptığı katkılarla gündeme gelmesini arzu ederdik. Daha bir hafta önce ziyaretime geldiniz. Sizlerle biz neleri konuştuk, bir hafta geçmeden yaptıkları açıklamalar bak, unutmayalım bu ülke hepimizin ortak vatanıdır. Bu dolarlar, bu avrolar sizi kurtarmaz, bu millet sizi kurtarırsa kurtarır” ifadelerini kullandı.

“420 SÖZDE ÜST DÜZEY TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK”

Terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, “Kesintisiz operasyon politikasını başlattığımız günden itibaren teröristlere çok büyük zaiyatlar verdirdik. Sadece son 2,5 yıl içinde 16’sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Bir dönem 2 binlere çıkan sınırlarımız içindeki terörist rakamını, 700’lere kadar düşürdük. Hem örgüte katılanların sayısında hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde önemli gerilemeler yaşandı” dedi.

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SURİYE AÇIKLAMASI

Terör örgütüne lojistik ve mühimmat sağlayan tüm unsurları kaynağında kurutmak için Suriye ve Irak’taki harekatlara hız verdiklerini anlatan Erdoğan, “Suriye sahasındaki operasyonlar ile DEAŞ ve bölücü örgütün bu ülkedeki uzantılarına çok ağır darbeler indirdik. 4 bin kilometrekareden fazla bir alanı, terörden arındırarak bu bölgeleri, Suriye’nin kuzeyinde adeta bir huzur adasına dönüştürdük. Daha bir kaç yıl öncesine kadar zulüm, baskı ve etnik temizlikle anılan yerler, Türkiye’nin çabaları sayesinde, Türkiye’nin en güvenli şehirleri haline geldi.” dedi.

Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 3 milyon 600 bin mülteciden, 320 bininin tekrar vatanlarına dönme imkanı bulduğunu aktaran Erdoğan, çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan diğer bölgelere de bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacaklarını belirtti.

“BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’ye komşu bir terör koridoru oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Suriyeli Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin geleceğini, yeni sömürge heveslerinin insafına teslim etmeyeceğiz. Ege Denizi’nde aldığımız tedbirlerle, insan kaçakçılığının ve Aylan bebek gibi yüreklerimizi dağlayan acı görüntülerin önüne geçtik. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi, aralarında 63 polisimizin de olduğu 251 vatandaşımızı katleden FETÖ’cü alçaklardan, işledikleri cinayetlerin hesabını, hukuk önünde soruyoruz. Elde edilen yeni belgeler ve bilgiler ışığında örgütün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmalar derinleşerek devam ediyor. Mahkemelerimiz, darbeciler hakkında mahkumiyet kararlarını vermeyi sürdürüyor. Yurt dışında ise elimizdeki tüm diplomatik, hukuki ve istihbari imkanları kullanarak FETÖ’cülere dünyayı dar ediyoruz. Son FETÖ’cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar, vatan, millet düşmanları asla huzur bulamayacaklar. Nasıl ülkemizde inlerine girdiysek, yurt dışında da bu şebekenin iplerini pazara çıkarıyoruz.” AA