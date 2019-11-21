Erdoğan’dan tarım kredisi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tarım ve Orman Şurası’nda konuştu. Erdoğan, ‘Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa’da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretimde dünya lideriyiz.’ ifadelerini kullandı.

Türk çiftçisini geliştirecek tüm kararların yakından takipçisi olacağını belirten Erdoğan, “Cumhurbaşkanı olarak Türk tarımını gerçekleştirecek, Türk çiftçisini güçlendirecek tüm kararların yakından takipçisi olacağım. Evvelsi akşam Ziraat Bankası Genel Müdürü ile de etraflıca görüştüm ve bu görüşmeden sonra da Ziraat Bankamız İnşallah çiftçilerimizle çok daha etraflıca geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı inşallah sürdürücektir. Belkide sizlerle ortaklığa girecek, bu tür adımları atacak.” dedi.

ERDOĞAN: ANADOLU ‘ANA’ OLARAK GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEKTİR

Kurban bayramlarında artık dışarıdan hayvan ithal edilmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “İstiyoruz ki biz artık dışarıdan Kurban Bayramlarında, şurada, burada artık hayvan ithali yapamayalım.Zaten biliyorsunuz bütün bunlarla beraber bu konuda atılmış çok kararlı adımlarımız var. İnşallah Anadolu ‘ana’ olarak her alanda görevini yerine getirecek.” dedi.