Erdoğan’ın sözlerinden sonra Ziraat Bankası’ndan açıklama bekleniyor

Türkiye’nin hali hazırda zaten yoğun olan gündemine 13 Aralık’ta yeni bir bomba düştü. Buna göre Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, ekonomik olarak zor günler geçiren Simit Sarayı’nın yüzde 51 hissesini Kavukçu Yapı’dan devralmak için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulundu.

Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan başvurunun ardından devletin Simit Sarayı’nı kurtaracağı tartışmaları başladı. Toplumun tepkisini çeken bu habere muhalefetten de itirazlar yükseldi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak konu hakkında yaptığı açıklamada, “Hükümete yakın olduğu söylenen ve sektörün en büyük simitçisi olan bir firma için milyonlarca dolarlık kurtarma operasyonu yapılıyor. Şimdi merak ediyoruz, bu operasyon için Ziraat Bankası ne kadar kefalet aldı? İşçi, çiftçi, sanayici, esnaf yok, varsa yoksa yandaş” tepkisini göstermişti.

ERDOĞAN: TASVİP ETMİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Malezya’da konu hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan açıklamasında, “Bunu tasvip etmem. Geçmişte kamu bankaları batmıştı. Duyar duymaz genel müdürümüzü aradım. Genel Müdür ‘konu gündeme geldi ancak düşünmüyoruz’ dedi.” ifadelerini kullandı.

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REKABET KURUMU’NA NASIL BAŞVURUN YAPILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan genel müdürün “konu gündeme geldi ancak düşünmüyoruz” dediğini aktardı ama bu defa da vatandaşın aklına Rekabet Kurumu’na nasıl başvuru yapıldığı, kuruma yapılan başvurudan genel müdürün haberi yok muydu?” soruları geldi.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Rekabet Kurumu’nun ne yönde bir karar vereceği merak konusu oldu.

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