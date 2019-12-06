Eşi doğum yapan erkeklerde doğum izni veya halk arasında babalık izni olarak bilinen süreç birçok vatandaş tarafından merek edilen konuların başında geliyor. Babalık izni Sosyal Güvenlik Kurumu çatısında çalışan kişilerde sigorta kollarına göre değişiklik göstermektedir. Yani 4A’lı çalışanlarda, 4B'li memurlarda ve 4C’li çalışanlarda babalık izni farklı sürelerdedir. Devlet memurlarında 657 sayılı devlet memurları kanunda mazeret izni başlıklı maddede belirtilmiş olan babalık izni özel sektörde çalışanlar için 4857 sayılı İş Kanunu'nda yer almaktadır. Peki, baba adaylarının son zamanlarda sık sık araştırdığı erkeklerin doğum izni kaç gündür? Babalık izni kaç günlük? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarını bulabileceğiniz haberimizin ayrıntıları…

ERKEKLERİN DOĞUM İZNİ KAÇ GÜNDÜR? BABALIK İZNİ KAÇ GÜNLÜK?

Devlet memurlarında babalık izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinde;

“Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” Şeklinde belirtilmiştir.

4A'lı çalışanlarda ise 4857 Sayılı İş Kanunu'nda özel sektör çalışanı için babalık izni 5 gün ücretli izin olarak belirlenmiştir.

İlgili kanun maddesi babalık iznini;



“Mazeret İzni EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir…” şeklinde belirtmiştir.

Taşeron işçilerde de babalık izni normal işçi statüsünde çalışan 4A'lı işçiler ile aynıdır. Toplam 5 gündür.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre eşi doğum yapan sözleşmeli çalışanlara eşinin doğum yapması halinde 2 gün babalık izni verilmektedir.

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