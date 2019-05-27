Eşel mobilde devlet tarafından karşılanan rakam belli oldu

ÖTV’nin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen eşel mobil sisteminin TL’deki değer kayıpları ile birlikte Mart ayından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlamasıyla birlikte, akaryakıtta devlet tarafından karşılanan tahmini vergi 1.32 milyar TL oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Gün itibari ile 2019 yılı için akaryakıtta devletçe karşılanan tutar 1.32 milyar TL oldu. Bunun; 107 milyon TL’si benzin, 1.08 milyar TL’si motorin, 130 milyon TL’si ise otogaz oldu” denildi.

Gün itibari ile 2019 yılı için akaryakıtta devletçe karşılanan tahmini ÖTV rakamları : Yaklaşık toplam karşılama : 1 Milyar 320 milyon TL Bunun; 107 Milyon TL'si Benzin

1 Milyar 83 Milyon TL'si Motorin

130 Milyon TL si LPG Otogaz — EPGİS (@trepgis) 27 Mayıs 2019

ÖTV’nin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen eşel mobil sistemi otogazda Mart ortasından itibaren, benzin ve motorinde ise Nisan ortasından itibaren yeniden uygulanmaya alındı.

Bugün itibarıyla benzinin litresinde yaklaşık 30, motorinde 40, otogazda ise 20 kuruş vergi desteği bulunuyor.

GEÇEN YIL 8.3 MİLYAR TL’DEN FERAGAT ETMİŞTİ

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) destekleriyle zamlar fiyatlara yansıtılmamıştı. ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde Kasım ayı sonunda, otogazda ise Aralık ayı başında sıfırlanmıştı.

Eşel mobil sistemi ÖTV’nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Geçen yıl sistemin başladığı Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

REUTERS