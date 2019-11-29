Esenler Belediyesi vergi borçlularını ilanla duyurdu

Esenler Belediyesi emlak ve çevre temizlik vergi borçlarını ödemeyen vatandaşları isimleriyle birlikte gazeteye verdiği ilanla duyurdu. Belediyenin verdiği ilanda borçlu bulunan vatandaşların isimleri ve borçları kuruşu kuruşuna tek tek yazıldı. Yayımlanan ilanda 2 bine yakın vatandaş ismi bulunuyor.

İlanda yapılan açıklamada ise, “213 sayılı V.U.K 103.106 maddeleri gereği ilan tarihinden başlamak üzere 1 ay içinde bizzat veya vekaleten belediyemize adreslerini bildirmeleri aksi taktirde iş bu ilanın kendilerine yapılmış sayılacağı ilan olunur.” ifadeleri yer aldı.

İşte Esenler Belediyesi’nin vergi borçlularını duyurduğu ilanın bir kısmı: