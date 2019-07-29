Sigortalı çalışan işçi, işveren tarafından ödenen Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri sayesinde hem emeklilik primlerini doldurur hem de sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Peki, sigortalı çalışanın bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuklar hangi haklara sahipler. Eşin sigortasından nasıl yararlanılır? Sağlık sigortasından yararlanmanın şartları nelerdir? Eş ve çocuklar ne kadar süre sigortadan faydalanabilirler? Son dönemlerde sık sık aranan bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz detaylı bir haber hazırladık. İşte haberimizin ayrıntıları…

EŞİN SİGORTASINDAN NASIL YARARLANILIR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile hayatımıza giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) çalışan işçinin ve onun bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için bir güvencedir. Sigortalı çalışanın, işvereni tarafından ödenen primleri sayesinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanır ve emeklilik için aranan prim günleri doldurulur.

Bu şartlarda sigortalı çalışanın eşi de herhangi bir yerde çalışmıyorsa ise, isteğe bağlı sigorta ödemesi yapmıyor ise veya emekli aylığı bulunmuyor ise eşin sigortası ile sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

Yine aynı şartlarda sigortalı çalışanın bakmakla yükümlü olduğu çocukları da ebeveynlerinin sigortasından faydalanabilir. Lise mezunu olanlar yani orta öğrenimi tamamlayanlar 20 yaşına kadar, yüksek öğrenimi tamamlayanlar ise 25 yaşına kadar ebeveynlerinin sigortasından yararlanarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. En son 25 yaşına kadar kullanabilecekleri bu hizmet çocukların mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. 120 günlük bu sürede sağlık hizmetlerini kullanabilmeleri için lise ve dengi okullardaki mezuniyet belgelerini (diplomalarını) Genel Sağlık Sigorta Müdürlükleri'ne sunmaları gerekmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI İÇİN KİMLERDE KOŞUL ARANMAZ?

– 18 yaşını doldurmamış olan kişilerde,

– Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişilerde,

– Trafik kazası halleri,

– Acil haller,

– İş kazası ile meslek hastalığı halleri,

– Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar,

– Yetim aylığı alan çocuklarda koşul aranmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanır.

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