Esnaf Maltepe’de bir kez daha ‘plaka tahdidi’ istedi

Servisçiler, İstanbul Maltepe’deki alana araçlarıyla gelerek ellerinde taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla plaka tahdidi isteğini bir kez daha dile getirdi.

Kısa süreli bir eylemin ardından basın açıklaması yapan servisçiler, “Bizler İstanbul servis aracı işletmecileri esnafları olarak mesleki istikbalimiz adına olmazsa olmaz dediğimiz, ülkemizde 38 ilde ve bağlı ilçelerde uygulanan plaka tahdidi uygulaması hakkında yasal taleplerimizi anlatmak için toplanmış bulunmaktayız. Plaka tahdidi nedir? Toplu taşımacılık sisteminin geliştirilerek bireylerin en üst düzeyde ulaşım hizmeti alabilmesinin sağlanması, korsan taşımacılık gibi usulsüzlüklerin önlenmesi, haksız rekabetin ortadan kaldırılması, haksız kazancın önüne geçilmesi, ayrıca çalışan şoför esnafının haklarının korunması için minibüs, taksi ve servis araçlarına plaka sayısının sınırlandırılmasına plaka tahdidi denir” ifadelerini kullandı

Bir başka servisci ise, “Biz tahdit istiyoruz. Tahdit, sınırlandırmadır. Korsanın önünün kesilmesidir. Ve buradan hak etmeyen kişilerin emekli olan insanların, bu işi rastgele yapmaması demektir” diye konuştu.

4 YIL ÖNCE VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs 2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’nce, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen esnaf buluşmasında, buradaki esnaflara seslenerek plaka sözü vermişti.

Erdoğan bir esnafın ”Verin plakayı, bırakalım sigarayı” pankartını göstererek ”O zaman sigarayı bırakmaya varmısınız. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza söylüyorum ilgilenecek bu konuyla. Plakalar servisçilere hayırlı olsun” demişti.

Bu sözün arkasından geçen 4 senede verilen sözün yerine getirilmediğini belirten servisçi esnafı, plaka sınırlandırılmasının bir an önce devreye sokulmasını bekliyor.