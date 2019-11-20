Evde bakım maaşı hangi iller listesi: Kasım ayı evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşı için ödeme sorgulamaları e devlet üzerinden yapılıyor. Peki evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 20 Kasım 2019 itibariyle 42 ilde evde bakım maaşları yatırıldı. Evde bakım parası yatırılan iller şöyle: 1- Amasya 2- Kırıkkale 3- Edirne 4- Tokat 5- Ordu 6- Bayburt 7- Adıyaman 8- Manisa 9- Samsun 10- İstanbul 11- Denizli 12- Kırklareli 13- Bolu 14- Mersin 15- Konya 16- Ankara 17- Bilecik 18- Şanlıurfa 19- Sakarya 20- Zonguldak 21- Afyonkarahisar 22- Uşak 23- Diyarbakır 24- Osmaniye 25- Aydın 26- Kırşehir 27- Hatay 28- Antalya 29- Çanakkale 30- Elazığ 31- Van 32- Şırnak 33- Karabük 34- Balıkesir 35- Çorum 36- Muğla 37- Bursa 38- İzmir 39- Adana 40- Trabzon 41- Düzce 42- Kayseri

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı 2019 ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.