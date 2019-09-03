Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Eylül ayı evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

Yüzde 50’nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı merak konusu oldu. Eylül ayına ait evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı nasıl öğrenilir? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan illeri görmek ve maaşlarının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar aşağıdaki linke tıklayarak ve T.C. Kimlik numaralarıyla e-devlet kapısına giriş yaparak bunu öğrenebilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı 2019 ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.