Evde bakım maaşı alanlar internette merak edip aradığı sorulardan biri de ‘Evde bakım maaşı ne kadar oldu?' Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvurduklarında gerekli incelemelerin ardından kendilerine maaş bağlananlar konu hakkında birçok soruyu merak ediyor. Evinde hasta, bakıma muhtaç veya yaşlı bir yakınına bakanlar için maddi destek sağlamak için oluşturulmuş bu hizmetten nasıl yararlanılır? Evde bakım maaşı hakkında aradığınız tüm ayrıntılar haberimizde…

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremeyen, ağır engelli raporu bulunan, gündelik hayatını devam ettirebilmesi için bakıma muhtaç olan, yeme, içme ve tuvalet gibi ihtiyaçlarını gideremeyen kişilerin bakımlarını üstlenenlere devlet tarafından yapılan yardıma evde bakım maaşı denmektedir. Evde bakım maaşı alınması için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar;

– Gelir kriterinin uygun olması,

– Bakılan kişinin bakıma muhtaçlık kriterine uygun olması,

– Engelli olduğu belirtilen kişinin sağlık kurulunca ağır engelli olduğu raporlanmalı.

Bu üç şartın yerine getirildiği durumlarda yapılan başvurular olumlu olarak değerlendirilir.

GELİR ŞARTI NE KADARDIR?

Evde bakım parası almak için aranan şartlardan gelir kriteri ne kadar olmalı. Ocak 2019 itibariyle 1219 TL olarak belirlenen gelir kriterini bir örnekle açıklayacak olursak 4 kişilik bir aileye ayda 4876 TL'nin altında bir gelir varsa bakım maaşı için başvuruda bulunabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Daha önce evde bakım maaşı 1305 TL idi. Temmuz ayı enflasyon oranlarının ve zam miktarının belirlenmesinin ardından bu rakam 1383 TL'ye yükseldi. Bu zam memurlara yapılan zam oranı yani yüzde 6 ile aynıdır.

Özel bakım merkezlerinde hizmet alanlar için ise eski rakam 2611 TL iken Temmuz ayı zammı ile birlikte bu rakam 2767 TL'ye yükseldi.