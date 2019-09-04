Evde bakım maaşı sorgulama: Evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Evinde yaşlı, hasta ya de engelli yakınlarına bakan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı birçok ailenin geçim kaynağı olmakta. Geçimlerini sağlamaları açısından önemli bir kaynak olan evde bakım maaşı illerle göre hesaplanarak yatırılmaktadır. Eylül ayı ile birlikte evinde hasta, engelli ya da yaşlı kimselere tek başına beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi ihtiyaçlarını gideremeyenlere bakanlar da maaş sorgulaması yapmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı ne zaman yatar? İşte bu soruların cevabını arayanlar için hazırladığımız haberimizin detayları…

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA: EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde Bakım maaşı ödemelerinin sorgulamasını e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için,

– Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın ya da e-devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına girin.

– Ardından devam edebilmek için kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Kimlik doğrulaması için e-devlet şifresine ve TC kimlik numarasına ihtiyacınız vardır.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

– İstenilen bilgileri girip sisteme giriş yaptıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

2019 yılında yapılan zamla birlikte 315 TL olan evde bakım maaşı Eylül ayının ilk haftası itibariyle ödenmeye başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım parası alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Öncelikle kişinin evinde baktığı yakınının hastalığını ya da engelliliğini doktor raporu ile belgelemesi gerekmektedir. Hastanın ne kadar bakıma muhtaç olduğu değerlendirilerek verilen bakım parası için,

– Ailenin gelir kriterine uygun olması için aile halkının kişi başı gelirinin asgari ücretin 2/3 ünü geçmemesi gerekmektedir. Yani bu orana göre belirtilen miktar 967.27 TL’dir.

– Hastanın ağır engelli olduğuna dair İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Kurulu bulunan bir hastaneden sağlık raporunun olması gerekmektedir.

– Engellilik oranına göre hastanın muhtaçlık durumu değerlendirilmektedir.