Evde bakım maaşı yatan iller: Aralık ayı evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı veya ağır engelli yakınlarına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı hangi illerde yattı merak ediliyor. Peki 18 Aralık 2019 hangi illere evde bakım maaşı yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Hatay, Samsun, Kırıkkale, Adıyaman, Afyonkarahisar Antalya , Kırşehir, Şırnak,Muş, Bitlis, Bolu, Siirt, Karabük, Ordu, Bursa, Diyarbakır , İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Denizli, Mersin, Ankara, İstanbul, Manisa, Bilecik, Şanlıurfa, Edirne, Tekirdağ, Aydın, Trabzon, Isparta, Adana, Düzce, Giresun, Kayseri, Çanakkale’de hesaplara yattı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı 2019 ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.