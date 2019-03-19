Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 19 Mart tarihli evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Evde bakım maaşı hizmetinde faydalananların gözü kulağı evde bakım maaşılarıyla ilgili detaylarda. Evde bakım maaşları yattı mı? Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çalışmaları arasında yer alan evde bakım maaşı yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarının karşılamak için ödeniyor. Vatandaşlar SMS yolu ile bakiyelerini takip edebiliyorlar. İşte maaş takibi ve yatan iller listesi…

HANGİ İLLERDE EVDE BAKIM MAAŞI YATTI?

Osmaniye

Tokat

Hatay

Antalya

Edirne

Aksaray

Afyonkarahisar

Kırklareli

Samsun

Kırşehir

Balıkesir

İstanbul

İzmir

Denizli

Konya

Mersin

Rize

Aydın

Ankara

Kocaeli

Tekirdağ

Trabzon

Manisa

Bilecik

Bolu

Kırkkale

Giresun

Adıyaman

Ordu

Ağru

Uşak

Malatya

Zonguldak

Diyarbakır

Çanakkale

Sakarya

Adana

Bursa

Isparta

Yozgat

Iğdır

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

EVDE BAKIM ÜCRETİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.

Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2'ü geçmemesi gerekmektedir. Engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70’den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 105 TL