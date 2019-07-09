Binlerce bakıma muhtaç ve engelli için verilen evde bakım parası hizmeti sıklıkla merak ediliyor. Evde bakım parası almak için aranan şartlar nelerdir? Evde bakım maaşı kimlere verilir bu hizmetten kimler yararlanabilir? Bu soruların cevaplarını arayanların, meraklarını giderebilmek için hazırladığımız haber de evde bakım maaşı ile ilgili her şeyi bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Evinde hasta, engelli veya bakıma muhtaç yakını olanlara yani bakımlarını üstlenen kişilere verilen evde bakım parası verilmektedir. Ancak evde bakım parası alabilmek için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır. Peki, kimler de bakım parası alabilir?

– Evde hastası ve ağır engelli raporu olanlar,

– Başkasının bakımı ve yardımı olmadan hayatını idame ettiremeyenler,

– Tek başına beslenme, giyinme, tuvalet gibi hayati ihtiyaçları gideremeyen hastalara bakanlar maaş alabilmektedir.

Evde bakım parası için bir de gelir kriteri bulunmakta. Gelir kriteri 2019 ocak itibarıyla 1219 lira olarak belirlenmiştir. Bu durumda, 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Muhtaçlıkta ise yeme, içme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

EVDE BAKIM PARASI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Evde bakım parasına başvurabilmek için;

– Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,

– Engelli ile aynı evde yaşayan iş yeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,

– 1 tane fotoğraf,

– Engelli Sağlık Kurulu raporu,

– Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu – İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

– Boşanma halinde boşanma kararı,

– Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı gerekmektedir.

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR?

2019 yılı için evde bakım parasında belirlenen miktar, asgari ücrete gelen zamla birlikte 1.219.35 TL olarak belirlendi.