Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Evkur çalışma saatleri 2019: Evkur saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Evkur çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Evkur saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte, Evkur mesai saatleri 2019…

Sozcu.com.tr
09:12 -
Haberler Ekonomi
Evkur çalışma saatleri 2019: Evkur saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Evkur mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Evkur sabah saat kaçta açılıyor akşam saat kaçta kapanıyor? Evkur, 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Evkur çalışma saatleri 2019…

EVKUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Evkur Mağazaları hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve kapanış saat olan 21.00'a kadar aralıksız olarak hizmet vermeye devam eder. Evkur alışveriş mağazaları öğle arası molası vermemektedir. Ayrıca, Evkur’un İstanbul dışındaki mağazalarında çalışma saatleri farklılık gösterebilmektedir. Pazar günleri ise 10:30 – 21:00 saatleri arasında hizmet verir.

Evkur mağazaları 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde açıktır.

Evkur Merkez Binası, Basın Ekspres Yolu, No: 33 Evkur Plaza, Kat: 9, Halkalı, Küçükçekmece, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Evkur Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 212 473 46 46

İLGİLİ HABERKoçtaş saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?Koçtaş saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

 

İLGİLİ HABERİşte IKEA çalışma saatleri...İşte IKEA çalışma saatleri...

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 09:16 21.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more