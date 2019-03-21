Evkur çalışma saatleri 2019: Evkur saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Evkur mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Evkur sabah saat kaçta açılıyor akşam saat kaçta kapanıyor? Evkur, 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Evkur çalışma saatleri 2019…

EVKUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Evkur Mağazaları hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve kapanış saat olan 21.00'a kadar aralıksız olarak hizmet vermeye devam eder. Evkur alışveriş mağazaları öğle arası molası vermemektedir. Ayrıca, Evkur’un İstanbul dışındaki mağazalarında çalışma saatleri farklılık gösterebilmektedir. Pazar günleri ise 10:30 – 21:00 saatleri arasında hizmet verir.

Evkur mağazaları 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde açıktır.

Evkur Merkez Binası, Basın Ekspres Yolu, No: 33 Evkur Plaza, Kat: 9, Halkalı, Küçükçekmece, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Evkur Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 212 473 46 46

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