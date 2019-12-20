Evlenme hazırlığında olan binler çiftin özellikle son dönemlerde sıklıkla hakkında daha detaylı bilgi aradığı konulardan biri de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, aranan şartları taşıyan bazı çiftler için sunmuş olduğu evlilik ikramiyesi. Çeyiz parası ya da evlilik ikramiyesi olarak de bilinen evlenme İkramiyesi evlenmek üzere olan çiftlerin üzerindeki yükü bir nebze alabilmesi için tasarlanmıştır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu evlilik ikramiyesi verebilmek için bazı şartlar oluşturmuştur. Peki, birçok kişi tarafından merak edilen evlenme ikramiyesi nedir, kimler alabilir? Evlenme ikramiyesi için gerekli şartlar nelerdir? İşte bu soruların cevabını merak eden vatandaşlar için hazırladığımız haberimizin ayrıntıları…

EVLENME İKRAMİYESİ NEDİR, KİMLER ALABİLİR?



Anne ya da babasını kaybettikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yetim aylığı alan kişiler evliliklerinden dolayı bu aylıkları kaybetmektedirler. İşte bu nedenden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan anne ya da babasının ölümü nedeniyle, ölüm aylığı alan kadınlar evlendikleri takdirde bir defaya mahsus olmak kaydı ile ölüm aylığının iki yıllık tutarı kadar evlenme ödeneği almaya hak kazanırlar.

Ancak bu ödenekten faydalanmak için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu evlilik ödeneği yani çeyiz parası alabilmek için ilk ve en önemli şart evlenecek olan kadının nikâhın kıyıldığı tarihte anne ya da babasından dolayı ölüm aylığı alıyor olmasıdır.

Bu dışındaki şartlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şu şekilde belirlenmiştir;



Evlenme ödeneği (çeyiz parası), ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için;

Ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir veya aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenen ölüm yardımıdır.

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile Kuruma başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.

Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki yıl sonra da kesilir, varsa diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları, gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir.

Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz, iki yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar.

01.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahipleri için ise;

Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş (karı veya koca) ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir. Bunlardan evlenme tarihinden itibaren on iki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.