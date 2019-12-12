Geçen her gün dünya evine giren çiftlerin sayısı artmakta ve evlilik hazırlığı yapan bu çiftlerin akıllarında birçok soru bulunmakta. Hem işçiler için hem de devlet memurları için evlilik hazırlığı ve evlilik demek beraberinde bazı değişiklikler demektir. Bu değişiklikler arasında en çok merak edilenlerden biri de evlilik izni. Yeni evlenecek çalışan çiftler için kanunlarca belirlenen hakların neler olduğu, evlilik izninin ne kadar olduğu büyük bir merak konusu. Çoğu çalışan evlenme izninin kaç gün izni olduğu veya bu evlilik izninin hangi günler kullanılabileceğini araştırdıkları için tüm detayları bir haberin içinde topladık. Peki, evlilik izni kaç gündür? İşte evlenecek çiftlerin mutlaka göz atmaları gereken detaylar…

EVLİLİK İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

Evlilik izinleri memurlar ve işçiler için değişiklik göstermektedir. Devlet memurları için evlilik izni 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre düzenlenmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104.maddesinde evlilik izni “Mazeret İzni” başlığı altında toplanmıştır. Buna göre “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. …” şeklinde düzenlenmiştir. Kanunlarca açık ve net bir şekilde belirlenen bu izin süresi 7 gündür.

Memurlarda durum böyleyken, işçilerde ise 4857 Sayılı İş Kanunu maddesiyle belirlenmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun Ek Madde 2'de “İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Kanunlarca belirlenen evlilik izni anlayacağınız gibi işçilerin evlilik izinleri ise 3 gündür. Ancak işçilerin evlilik izinleri iş sözleşmelerinde düzenlenebilir ve artırılabilir.

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