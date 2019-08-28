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Evlilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi nasıl yazılır?

Evlilik nedeniyle 1 yıl içinde işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı hakkının kaybolmaması kadın çalışanlar için tanınmış bir haktır. Evlilik tarihinden itibaren yazılı bildirim yapılması halinde, işten kendi isteği ile ayrılmış olmasına rağmen kıdem tazminatı alabilen kadın çalışanların merak ettiği soru ise ‘Evlilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi nasıl yazılır?’ İşte ayrıntılar…

Sozcu.com.tr
08:53 -
Haberler Ekonomi
Evlilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi nasıl yazılır?

Kadın işçilerin evlendikten sonra kendi istekleri ile işten ayrılması durumunda ne gibi haklara sahip oldukları yasalarca açık bir şekilde belirlenmiştir. Eğer kadın çalışan evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini fesh ederse (ayrılmak isterse), yine bir yıl tarih içinde bu durumu işverene yazılı bir şekilde beyan ederse kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu kadın çalışanlara özel bir haktır. Ancak yazılı beyan konusunda özellikle merak edilen bazı konular var. Evlilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi nasıl yazılır? Konu hakkında çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapan kadın çalışanlar için merak ettiklerini bulabilecekleri ayrıntılı bir haber hazırladık. İşte haberimizin detayları…

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EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Evlilik sonrası kendi isteği ile işten çıkma durumunda kıdem tazminatı hakkının kaybolmaması durumu sadece kadın çalışanlar için tanınmış bir haktır. Ancak bu haktan yararlanabilmek için uyulması gereken bazı durumlar vardır. Bunlardan biri de 1 yıl içinde işten ayrılacağınız işverene yazılı bir şekilde belirtmektir. Bu beyaz bir dilekçe ile yapılmaktadır. Peki, bu dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçenizin içine aile cüzdanınızın fotokopisini de eklemeniz gerektiğini hatırlatalım. Bu önemli bir ayrıntı. Şimdi örnek dilekçeye geçelim.

Öncelikle Kurum adını yazın.

Ardından kurumun insan kaynakları müdürlüğü ithafen dilekçenizi yazmaya başlayabilirsiniz.

19.01.2015 Tarihinden itibaren kurumunuzda çalışmaktayım. 21.03.2019 tarihinde evlendim. 1475 sayılı İş Kanunu'nun kıdem tazminatıyla ilgili yürürlükteki 14. maddesine dayanarak, evlilik nedeniyle 05.05.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum.

Gerekli işlemlerin yapılması ve kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi hususundaki talebimi bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Tarih

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

İMZA

Yukarıda vermiş olduğumuz dilekçe örneği, evlilik nedeniyle iş sözleşmenizi fesh ettiğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır.

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