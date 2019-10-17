Eximbank’ta üst düzey atama

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney oldu.

Güney’in atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali Güney getirildi.

ALİ GÜNEY KİMDİR?

1964 yılında Rizede doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. 1990-1993 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Fon Yönetimi Müdürlüğünde görev yaptı. 1995-1999 döneminde İhlas Finans Kurumu Fon Yönetimi ve Hazine Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı görevini üstlendi.

1999-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumunda Fon Yönetimi ve Hazine Müdürü olarak görev yapan Güney, 2006-2009 döneminde Türkiye Finans Katılım Bankasında Hazine Müdürü görevini sürdürdü.Güney, Vakıf Katılım’da genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

AA