EYT için bekleyiş sürüyor… EYT’de son durum ne? EYT için kimler destek veriyor?

EYT için umutlu bekleyiş sürerken açıklamalar çok da iç açıcı görünmüyor. EYT teklifleri bir bir meclisten dönüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son açıklamayı Çalışma ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Selçuk, “Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çalışmamız yok” diye konuştu. İşte EYT hakkında son durum…

EYT İÇİN UMUT KIRICI AÇIKLAMALAR GELİYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye cevap verdi. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

EYT ‘NİN DEVLETE MALİYETİ ASLINDA NE KADAR OLACAK?

Sözcü'ye konuşan, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Yasa çıksa da 4 milyona yakın EYT’linin tamamı emekli olamayacak.700 bini kadarı emekli olabilecek” dedi. “Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Emeklilikte yaşa takılanların yıllık maliyetinin 26 Milyar olduğu söyleniyor. Bize göre ise maliyeti 8-10 milyar civarındadır. Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yurtdışına 8 Milyar dolar insani yardım yaptığımızı söylüyor. Hatta Amerika bizim kadar olamıyor, Amerika dahi 6-7 milyar insani yardımda bulunuyor diyor. Biz insani yardım olarak diğer dünya ülkelerine 8 milyar dolar yani yaklaşık 45 milyar TL ödeme yapıyoruz ancak, kendi vatandaşımız yasal haklarını istediklerinde kusura bakma sana verecek paramız yok diyoruz” dedi.

SON DURUM: EYT TEKLİFİ REDDEDİLDİ

EYT'de son olarak CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Dürer'in hazırlayıp meclise sunduğu EYT kanun teklifi AKP oyları ile reddedildi.

AKŞENER'DEN EYT'LİLERE DESTEK

İYİ Parti, ilçe belediye başkan adaylarını, Meral Akşener ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı toplantıyla tanıttı. Büyükçekmece, düzenlenen programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak kurdukları CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geldi. Programa İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı olan oyuncu Emre Kınay ve Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan da katıldı.

“Mutfak yanıyor” diyen Akşener, “Ekonomiyi, EYT'yi, atanamayan öğretmenleri, memurların durumunu, pahalılaşan ürünleri, esnafın durumunu konuştukça bizlere kulak veren seçmenin kulağını tıkamak üzere ortaya atılmış bir bahanedir, beka meselesi.” şeklinde konuştu.