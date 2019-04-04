EYT için seçim sonrası gelişme var mı? EYT’lilerin beklentileri karşılanacak mı?

Emeklilikte prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş nedeniyle emekli olamayanlar “EYT yasası çıkacak mı?” , “EYT’de son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye cevap verdi. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

EYT İÇİN KİM NE DEDİ?

CHP’NİN TEKLİFİ TBMM’DE KABUL EDİLMEDİ

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un “emeklilikte yaşa takılanlara (EYT)” ilişkin verdiği kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi.

Üzerinde “EYT kader değildir” yazılı önlükle kürsüye çıkan Barut, “Bugün emeklilikte yaşa takılanlarla adlandırılan yurttaşlarımızın bu olumsuz durumu için ‘EYT kader değildir' diyoruz değerli arkadaşlar. Bir insanın herhangi bir coğrafyada dünyaya gelmesi belli bir tarih, sosyoloji ve kültür arasında yaşaması kader olabilir ancak o toplum düzeninde var olan hakkının elinden alınması ve gaspedilmesi asla kader değildir. Bu olsa olsa kadersizlik olur. Adını doğru koymak gerekirse mağduriyetin adı tam anlamıyla mahkûmiyettir” dedi.

EYT'lilerin de izlediği Genel Kurul'da CHP'nin teklifi AK Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

BAKAN: EYT GÜNDEMİMİZDE YOK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 22 Şubat’ta katıldığı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) genel kurulunda ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, “Bu konu gündemimizde yok” diyerek cevap verdi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş 13’üncü Olağan Genel Kurulu’nda konuşan BBP lideri Mustafa Destici, EYT’lilerin talebini haklı bulduklarını, bu hakkın verilmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

Bakan Selçuk da buradaki konuşmasının son bölümünde, BBP Genel Başkanı Destici’nin dile getirdiği EYT konusuna değinerek, “Gündemimizde yok” dedi.

MANSUR YAVAŞ’TAN “EYT” AÇIKLAMASI

“Millet ittifakı”nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarının kendisine yönelttiği, EYT'lilere yönelik sağlık primlerinin ödenmesine ilişkin projesinin eleştirilmesiyle ilgili soruya;

“EYT'liler 75 TL primi yatıramadığın zaman kendisi, ailesi, çocukları sağlık yardımından yararlanamıyor. Bunun farkında değiller. Belediye nerelere para ödemiyor ki? 75 TL EYT'lilerin parasını ödemek konuşulacak bir konu bile değil. Ankara'daki bütün EYT'lilerin sağlık priminin parasını yatırsak bir dinozor parası yapmaz” yanıtını verdi.