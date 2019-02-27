EYT için umut veren açıklama var mı? Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne?

Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? EYT yasası çıkacak mı? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. EYT ile ilgili yasa çıkacak mı, çıkmayacak mı sorusuna, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklama geldi. İşte son gelişmeler…

BAKAN BERAT ALBAYRAK’IN EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Şubat 2019 tarihinde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna “EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok” yanıtını verdi.

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Bakan Selçuk’un EYT açıklaması: AKP iktidarları döneminde bütün emekçilerin emeklerine her daim sahip çıktıklarını belirten Çalışma, Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bunu yaparken sadece geçmişi değil gelecek kuşaklarımızı da düşündük. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi EYT gündemimizde yok” dedi.

AKŞENER'DEN EYT'LİLERE DESTEK

İYİ Parti, ilçe belediye başkan adaylarını, Meral Akşener ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı toplantıyla tanıttı. Büyükçekmece, düzenlenen programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak kurdukları CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geldi. Programa İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı olan oyuncu Emre Kınay ve Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan da katıldı.

“Mutfak yanıyor” diyen Akşener, “Ekonomiyi, EYT'yi, atanamayan öğretmenleri, memurların durumunu, pahalılaşan ürünleri, esnafın durumunu konuştukça bizlere kulak veren seçmenin kulağını tıkamak üzere ortaya atılmış bir bahanedir, beka meselesi.” şeklinde konuştu.

SON DURUM: EYT TEKLİFİ REDDEDİLDİ

EYT’de son olarak CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Dürer’in hazırlayıp meclise sunduğu EYT kanun teklifi AKP oyları ile reddedildi.