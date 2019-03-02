Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum: EYT yasası çıkacak mı? İşte gelişmeler

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. EYT için umutlarını yitirmeyenler TBMM’den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Emeklilikte prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş nedeniyle emekli olamayanlar “EYT yasası çıkacak mı?” , “EYT'de son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye cevap verdi. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

EYT’de son olarak CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Dürer’in hazırlayıp meclise sunduğu EYT kanun teklifi AKP oyları ile reddedildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN EYT’LİLERİN SORUNUNU ÇÖZECEK PROJE

EYT'lilere seslenen Kılıçdaroğlu, CHP'nin aile sigortası adlı projesini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “EYT'liler beni dinlesinler. Aile yardımları sigortası şu: Emeklilik yaşı 65, patron geldi 55 yaşında dedi ki işine son veriyorum. Kıdem tazminatı aldı. 1 yıl da işsizlik sigortası aldı. Geriye kaldı emeklilik için 9 yıl, gidiyor iş verene diyorlar ki sen yaşlısın… Gidiyor devlete beni emekli et diyor, devlet diyor ki sen daha gençsin 9 yılın daha var. Nasıl geçinecek bu insan ailesine nasıl bakacak? O zaman aile yardımları sigortası devreye giriyor. Emekliliğine kadar bir ailenin aç kalmaması lazım yoksul kalmaması lazım.

Hem demokrasinizi geliştireceksiniz, hem katma değeri yüksek ürünler üreteceksiniz, güçlü bir sosyal devlet olacaksınız. Bunlar olmadığı takdirde Türkiye güçlü bir devlet olamaz. Bu söylediklerimde eksiklik olabilir ama yanlış tek bir harf bile yok. Birlikte yaşayacaksak bu dönüşümleri tamamlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA DESTEK

İYİ Parti, ilçe belediye başkan adaylarını, Meral Akşener ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı toplantıyla tanıttı. Büyükçekmece, düzenlenen programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak kurdukları CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geldi. Programa İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı olan oyuncu Emre Kınay ve Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan da katıldı.

“Mutfak yanıyor” diyen Akşener, “Ekonomiyi, EYT'yi, atanamayan öğretmenleri, memurların durumunu, pahalılaşan ürünleri, esnafın durumunu konuştukça bizlere kulak veren seçmenin kulağını tıkamak üzere ortaya atılmış bir bahanedir, beka meselesi.” şeklinde konuştu.