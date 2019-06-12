EYT yasası Meclis’ten çıkacak mı? İşte EYT’de son durum ve yapılan açıklamalar

EYT için meraklı bekleyiş sürüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar toplantılar yapıyor, açıklamalar yapıyor ve EYT için önemli bir gelişme bekliyor. Emeklilik gün sayısını doldurup yaş sınırının altında kaldıkları için emekli olamayanların gözü yeni EYT yasa teklifinde. EYT için bekleyiş sürerken son gelişmeler neler? İşte EYT ile ilgili yapılan son açıklamalar…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; “Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur.” demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, “Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, “20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı.” açıklamasını yapmıştı.

NUMAN KURTULMUŞ NE DEDİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye’nin şartları var. Bu Türkiye’de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok. Popülist bir politika izlemek durumunda değiliz.

BİNALİ YILDIRIM’DAN EYT AÇIKLAMASI

“EYT konusunu takip eden arkadaşlarla bir araya geldim. Onlarla uzun uzadıya bu işi konuştum. Onların ağzından ‘bu sorun nedir, nasıl çözüm bulunmalı?’ onları dinledim. Kendi görüşlerimi de onlarla paylaştım. Onlar da görüşlerini benimle paylaştı. Biz bu şekilde, görüş alışverişine devam edeceğiz. Her halde söylediğim bir anlam ifade ediyor. Görüşeceğiz, konuşacağız, makul çözümleri birlikte üreteceğiz. Ülke hepimizin. Ne çalışanlarımızın hakkı, hukuku göz ardı edilecek ne ülkenin imkanları.”





MANSUR YAVAŞ'TAN EYT'LİLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ ADIM

Yerel seçim öncesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağına dair söz veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimi kazanmasının ardından bu sözünü de tutmak için gerekli adımı attı. Hukuk müşavirliğine bir yazı gönderen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliğinde değişikliğin yapılmasını istedi.

Yavaş'ın, hukuk müşavirliğine gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi;

“Sosyal devlet ve sosyal belediyeceliğin de bir gereği olarak; 5510 sayılı SSGSS, 5534 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu BAĞ-KUR kanunlarında genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanamayan kişilere hane bazında her türlü sosyal yardım ile hastane masrafları ve ilaç bakım giderleri bakımından desteklenmesi, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek adına rehberlik hizmetlerin sunulması ve 5510 sayılı kanunla belirlenen genel sağlık sigortası prim desteğinin 01.01.2020 tarihinden sonra kalkması halinde bu yardımların belediye bütçesinden ayrılan ödeneğe göre karşılanması hedeflenmiştir.”

EYT YASASI'YLA İLGİLİ HÜKÜMETTEN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye cevap verdi. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

EYT'de son olarak CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Dürer'in hazırlayıp meclise sunduğu EYT kanun teklifi AKP oyları ile reddedildi.

BAKAN ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?

6 Şubat’ta Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapıyıp yapılmayacağı sorusuna “EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok” yanıtını verdi.