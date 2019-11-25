EYT yasasında son durum ne? Siyasilerden emeklilikte yaşa takılanlar açıklamaları…

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözecek kararların alınmasını bekleyen vatandaşları üzen EYT açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından da yapılmıştı.

EYT HAKKINDA SON AÇIKLAMALAR

EYT’lilerin sayısı ve maliyeti konusunda Bakanlıkça yapılan bir analizin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Emeklilik sisteminde temel üç kriter var; birincisi yaş, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü sigortalılık süresi. Bunların hepsini tamamlayan kişi emekliliğe hak kazanıyor. Yani emeklilikte yaşa takılmıyor. Biz 2008’de büyük bir reform yaptık. SGK’nin mali dengesi yeniden herhangi bir popülist çizgiye gelinmediği sürece 2071’e kadar sürdürülebilir durumda.” diye konuştu.

Bakanlık olarak EYT konusunda çalışma yaptıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

“Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Bizim emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesinde işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 60 değil, 48. Buradakiler 65 yaşını beklemeyecek, kademeli olarak emekli olacaklar zaten. Burada emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. Şu anda 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalılar için tam olarak 2048’de sağlanacak. Bugün ortalama emekli olma yaşımız 53.”

ERDOĞAN: BİZ BUNU YAPMAYACAĞIZ

Erdoğan, “Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.” dedi.

KILIÇDAROĞLU: EYT’Yİ BİZ ÇÖZECEĞİZ

EYT'ye ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, “EYT'nin sorununu ne onu bilmiyorlar. EYT'nin sorunu şu; Vatandaş diyor ki ‘Beni işimden attılar, iş bulamıyorum. Gidiyorum, özel sektöre, diyorlar ki ‘Kusura bakma sen yaşlısın, çalışamazsın.'. Gidiyor devlete, ben aç kalacağım. Emekli edin beni. ‘Sen daha gençsin, seni emekli edemiyoruz.' Nasıl geçinecek bu insanlar. Biz bunu çözeceğiz. Nasıl geçinecek aile sigortasıyla. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 102 sayılı sözleşmede 9 sigorta dalı geçerli. Bütün dünyada uygulanıyor. Türkiye'de 8'i uygulanıyor, aile sigortası uygulanmıyor. Niye uygulamıyorlar, hangi gerekçe ile uygulamıyorlar?” diye konuştu.

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AKŞENER’DEN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda, “O yaşta emekli olunmaz. Bütçeye büyük yük olur. İskandinav ülkeleri bu yüzden battı” dediğini aktaran Akşener, şunları söyledi:

“O İskandinav ülkeleri hangileri? Norveç, Danimarka, İsveç. Battı dediği Norveç’te, kişi başına milli gelir ne kadar biliyor musunuz, 77 bin dolar. Danimarka’da 56 bin dolar, İsveç’te kişi başına düşen milli gelir, 54 bin dolar. Bunlar, Sayın Erdoğan’ın ‘battı’ dediği ülkelerin rakamları. Türkiye´de kişi başı milli gelir ne kadar, 8 bin 800 dolar.”

DESTİCİ: MALİYETİN AÇIKLANAN RAKAMLARIN ALTINDA OLDUĞUNA İNANIYORUM

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda kamuoyunda bir takım yanlış anlaşılmaların var olduğunu ifade eden Destici, konunun erken emeklilik olmadığını, hak mücadelesinin verildiğini belirtti. Destici, hak iddia edenlerin erken emeklilik değil, daha önce devlet tarafından kendilerine verilen hakkın yerine getirilmesini istediklerini kaydederek, “Bunun maliyeti ile ilgili bir takım rakamlar konuşuluyor, ben şahsen bu rakamların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Maliyetin açıklanan rakamların çok altında olduğuna inanıyorum. Bizim yaptığımız çalışmalar bunu gösteriyor. ‘Bu EYT’liler kaç kişidir’, ‘Bu kişiler ne zaman emekli olmayı hak ediyorlar’, ‘Bu kanun çıksa 2020 yılında kaç kişi bundan faydalanacaktır’, ‘Emekli olanlara ne kadar emekli aylığı alacaktır?’ Eğer bunlar olarak kamuoyuna açıklanırsa, hesap da kendiliğinden çok net olarak ortaya çıkar” diye konuştu.