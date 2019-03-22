EYT’de son durum: Emeklilikte yaşa takılanların kıdem tazminatı ne olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar her gün son durumu merak ediyor. EYT hakkında hükümetten son günlerde yeni bir açıklama gelmedi. İşte EYT hakkında son gelişmeler…

18 BİN İMZA

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) metal işçileri Aile Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı. “Emeklilik hakkımız engellenemez” diye slogan atan işçiler, topladıkları 18 bin imzayı SGK Genel Müdürüne illetti. “Metal işçileri EYT'de adalet istiyor” yazılı pankart açan işçiler, “Emeklilik hakkımız söke söke alırız”, “Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a çıksın artık bu yasa” sloganları da attı.

KIDEM TAZMİNATI YORUMU İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, 15 yılını doldurup emekliye ayrılan ya da istifa eden işçilerin aslında kıdem tazminatına hak kazanmadığına ilişkin sözlerine açıklık getirdi. Büyük tepki çeken sözleri için kamuoyundan özür dileyen Delibaş, patronların kıdem tazminatından şikayet ettiği toplantıda dile getirdiği görüşlerin şahsi fikirleri olduğunu, TOBB’un resmi ve kurumsal görüşünü yansıtmadığını söyledi.

TOBB’un çalışma hayatına yönelik gündeminde de böyle bir konunun bulunmadığını ifade eden Delibaş, “Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için kamuoyundan özür dilerim” dedi. Delibaş, ‘TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş’tan kamuoyuna duyuru’ başlığı altında şu görüşlere yer verdi:

“Bugün bir gazetede yer alan “EYT’lilerin Kıdem Tazminatı Tehlikede” haberi ve sonrasında bununla ilgili olarak sosyal medyada yapılan maksadı aşan yorumlardan dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum. Habere konu olan toplantıda dile getirmiş olduğum görüşler benim şahsi fikirlerim olup, hiç bir şekilde TOBB’un resmi ve kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır. TOBB’un çalışma hayatına yönelik gündeminde de böyle bir konu bulunmamaktadır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için kamuoyundan özür dilerim.”