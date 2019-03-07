EYT’de son durum: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni gelişme var mı?

EYT için umutlarını yitirmeyenler TBMM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Emeklilikte prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş nedeniyle emekli olamayanların bekledikleri EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bir yeni açıklamada Mansur Yavaş’tan geldi. İşte EYT’de son durum ve son açıklamalar…

MANSUR YAVAŞ’TAN “EYT” AÇIKLAMASI

“Millet ittifakı”nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarının kendisine yönelttiği, EYT'lilere yönelik sağlık primlerinin ödenmesine ilişkin projesinin eleştirilmesiyle ilgili soruya;

“EYT'liler 75 TL primi yatıramadığın zaman kendisi, ailesi, çocukları sağlık yardımından yararlanamıyor. Bunun farkında değiller. Belediye nerelere para ödemiyor ki? 75 TL EYT'lilerin parasını ödemek konuşulacak bir konu bile değil. Ankara'daki bütün EYT'lilerin sağlık priminin parasını yatırsak bir dinozor parası yapmaz” yanıtını verdi.

“GÜNDEMİMİZDE YOK”

Bakan Selçuk, konuşmasının son bölümünde, BBP Genel Başkanı Destici'nin dile getirdiği EYT konusuna değinerek, “Gündemimizde yok” dedi.

DESTİCİ EYT HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş 13’üncü Olağan Genel Kurulu’nda konuşan BBP lideri Mustafa Destici, EYT’lilerin talebini haklı bulduklarını, bu hakkın verilmesi için mücadele verdiklerini söyledi. Destici, şöyle konuştu:

“Türkiye, geçmişte erken emeklilikteki yanlış uygulamaların faturasını bugün hala ödüyor, bunun biz de farkındayız. Fakat şuanda, ’emeklilikte yaşa takılanlar’ diye hak talep eden topluluğun talebini de haklı buluyoruz. Çünkü devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir. Bu hakkın verilmesini istiyoruz. Yüksek maliyetten bahsediliyor, doğrudur. Fakat bu maliyet, bütçede ödediğimiz 117 milyarın sadece yüzde 10’una tekabül etmektedir. Türkiye, hızlı bir şekilde geçmişte yakaladığı ekonomik istikrarı yakalar ise, bu kardeşlerimizin hakkı olan emekliliğin kısa sürede verileceğine ben inanıyorum. Ayrıca bu hakkın verilmesi noktasında, dün de mücadele ettik, bugün de etmeye devam edeceğiz.”