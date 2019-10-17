EYT’de son durum ne? Naci Ağbal’dan EYT yasası sorusuna yanıt…

EYT çıkacak mı sorusu gündemden düşmüyor. EYT için umutlu bekleyiş sürerken Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal vatandaşları üzen yanıt geldi.

EYT’TE SON DURUM NE?

Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise “2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi.” dedi.

Önümüzdeki yılın dış borçlanma hedefine ilişkin soruyu da yanıtlayan Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2020 yılı borç yönetim planına ilişkin gerekli açıklamaları yapacağını bildirdi.