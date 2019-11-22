EYT’liler AKP’den randevu istedi, cevap bekliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllardır büyük bir tartışma konusu olan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşmuş, EYT yasasının çıkmayacağını duyurmuştu.

Erdoğan, “Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak.

SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor” ifadeleriyle tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

750 MİLYAR YÜK DOĞRU DEĞİL

Konuyu, mağdurların kurduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'la görüştük.

Sözcü'ye konuşan Özüpak şu ifadeleri kullandı:

“Bizim eylül ayı tespitlerimize göre sayımız 5 milyon 400 bin idi. Her ay 50 bin kişi emeklilik için süresini dolduruyor ve aramızdan ayrılıyor. Şu anda sayımız 5 milyon 300 bin civarında. Çalışma bakanlığının yayınladığı sitelerden alındı bu rakamlar. Biz emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sayıyı öğrenmek için dilekçe verdik, ancak hiçbir cevap alamadık. Net bir rakam ortaya koymadan ekonomiye getirileceği iddia edilen yükü konuşmak yersiz. 750 milyar lira gibi bir rakam dillendiriliyor. Bu rakam doğru değil. Tek seferde devletin kasasından böyle bir rakam çıkması söz konusu değil.

İLGİLİ HABER Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum: EYT yasası çıkacak mı?

KONFEDERASYON KURACAKLAR

Emeklilikte yaşa takılanlarda prim günlerini, hizmet yıllarını doldurmayanlar olduğunu söyleyen Özüpak, “Onların emekliliği hak etmeleri zaman alacak. Bir anda emekli olacağız diye bir şey söz konusu değil. Arkadaşlarımı kademeli olarak emekli olacaklar. Yıllık 14-15 milyar lira gibi bir rakama tekabül edecek bu kademeli emeklilik. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılayamayacağı bir yük değil. Biz bugüne kadar eylem yapmadık, ‘yapmayacağız' dedik. Miting düzenledik sadece. Şimdi derneklerimiz bölgesel federasyon ve akabinde konfederasyon kurmak için çalışma yürütüyor. 20 derneğimizin 15'i hazır durumda. İlerleyen zamanda konfederasyon kuracağız ve çalışmalarımızı konfederasyon olarak yürüteceğiz.” dedi.

GENEL BAŞKANLARDAN RANDEVU

Önceki gün AKP’den Grup Başkanvekili düzeyinde randevu talep ettiklerini belirten Özüpak, “Diğer siyasi parti liderlerinden de randevu talep edeceğiz. Meclis’te de çeşitli temaslar kuracağız. Ortadaki bilgi kirliliğini gidermek için elimizden geleni yapacağız. 5 Eylül tarihinde Çankaya Köşkü'nde Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Bilgin beyle 1.5 saatlik bir görüşme yaptık. Derdimizi anlattık, mağduriyetimizi dile getirdik. Kendisi bize hak verdiğini dile getirdi. Davet edildik, görüşüldük, daha sonra bu görüşme reddedildi. Daha sonra çalışma bakanımız kendi aralarında 10 formül üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Ancak bizim için bir çözüm bulamamışlar. Biz bu formülleri merak ediyoruz. Toplam sayımızı bile dile getirmeden neye göre formül ürettiler merak ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER DİSK'ten EYT'lilere destek!

ERDOĞAN'LA AYNI YAŞTA EMEKLİ OLMAK İSTİYOR

Haklılığımızın peşinde olacağız, yük olarak anılmak istemiyoruz diyen Özüpak, “30 yıl prim ödemişiz, çalışmışız. Ancak kazanılmış haklarımız elimizden alınmış durumda. Neden her şeye bütçe varken biz öz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakları için bütçe ayrılmıyor? Neden bizi kurban seçtiler? Bunların cevabını herkes vicdanında versin.” açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABER Bakan Selçuk'tan son dakika EYT açıklaması!

“8 BİN 777 PRİM GÜNÜM VAR”

46 yaşında, emekliliği hak etmesine rağmen emekli olamayan EYT'li Murat Yılmaz da “08.09.1999 tarihinde çıkarılan yasa ilk defa geriye doğru işletildi ve haklarımızı gasp etti. Biz bu hak kaybının önlenmesini, gasp edilen emeklilik hakkımızı geri istiyoruz. 1991 yılından bu yana çalışıyorum. 8 bin 777 prim günüm var. 46 yaşındayım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 46 yaşındayken emekli oldu ancak biz emekli olamadık, olamıyoruz. Sadece yaşı bekliyoruz.” dedi.