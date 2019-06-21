EYT’lileri kurtaracak 60 milyarlık kaynak

İktidarın “Kaynak yok” diyerek geri çevirdiği emeklilikte yaşa takılanları (EYT) kurtaracak 60 milyar liralık kaynak önerisi geldi. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, halen Türkiye genelinde 9 milyon 160 bin işçinin kaçak ve kayıt dışı çalıştırıldığını, bu işçilerin kayıt altında alınması halinde devletin aylık 5 milyar, yıllık 60 milyar lira taze kaynağa kavuşacağını söyledi. Budak, böyle bir kaynağın hem EYT'lilerin sorununu çözeceğini hem de sosyal güvenlik açıklarını kapatacağını belirtti.

KAYIT DIŞI ARTIYOR

Budak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi istihdam verileri üzerinden yaptığı çalışmayla, iktidara EYT'lileri emekli edebilecek yeni bir kaynak önerisi sundu. Budak'ın çalışmasına göre, şubat sonu itibarıyla Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 811 bin kişi azalarak 27 milyon 355 bine geriledi. Buna karşılık kayıt dışı çalışanların sayısı 82 bin kişi artarak 9 milyon 160 bine yükseldi. İstihdamda kayıt dışılık oranı düşeceği yerde yüzde 32.2'den yüzde 33.5'e çıktı.

BÜYÜK POTANSİYEL

Budak, kayıt dışı çalışanların 6 milyon 731 binin ücretli, yevmiyeli, işveren ve kendi hesabına çalışanlardan, geri kalanın ise ücretsiz aile işçilerinden oluştuğuna dikkat çekerken, “Devlet bugün asgari ücretten, vergi ve prim adı altında 729 lira 38 kuruş alıyor. Aile işçileri bir yana, sadece 6 milyon 731 bin kişilik kayıt dışı çalışanların kayda alınması halinde bile kamunun aylık prim ve vergi tahakkuku 4 milyar 909 milyon 456 bin lirayı buluyor. Kuşkusuz kayıt dışılığın sıfıra indirilmesi mümkün değildir. Ancak kısa, orta ve uzun vadeli yapılacak çalışmalarla sorun kökünden çözülür ve kaynak sorunu kalmaz” dedi.

Budak, kayıt dışı istihdamın kayda alınması sayesinde devletin elde edeceği milyarlarca liralık kaynağın bir bölümünün EYT'lilerin emekli edilmesinde kullanılabileceğini söyledi. Böyle bir kaynağın EYT'lilerin sorununu çözmekle kalmayıp sosyal güvenlik açığına da çare olacağını belirten Budak, “Ekonomiye kaynak yaratma görevi olan AKP iktidarı, yeni kaynak yaratamadığı gibi Cumhuriyet döneminde elde edilen tüm kaynakları eritip yok etti, ülkenin geleceğini de ipotek altına almaya başladı. İktidar kayıt dışılığı azaltma sözü verdiği halde, tam tersini yaptı. Mantıksız gerekçeler ve maliyetler öne sürülerek haklı talepleri geri çevrilen EYT'liler için gereken kaynak ülkede var” diye konuştu.