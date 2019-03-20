EYT’lileri rahatlatan özür!

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, 15 yılını doldurup emekliye ayrılan ya da istifa eden işçilerin aslında kıdem tazminatına hak kazanmadığına ilişkin sözlerine açıklık getirdi. Büyük tepki çeken sözleri için kamuoyundan özür dileyen Delibaş, patronların kıdem tazminatından şikayet ettiği toplantıda dile getirdiği görüşlerin şahsi fikirleri olduğunu, TOBB'un resmi ve kurumsal görüşünü yansıtmadığını söyledi.

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“KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİM”

TOBB'un çalışma hayatına yönelik gündeminde de böyle bir konunun bulunmadığını ifade eden Delibaş, “Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için kamuoyundan özür dilerim” dedi. Delibaş, ‘TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş'tan kamuoyuna duyuru' başlığı altında şu görüşlere yer verdi:

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“Bugün bir gazetede yer alan “EYT'lilerin Kıdem Tazminatı Tehlikede” haberi ve sonrasında bununla ilgili olarak sosyal medyada yapılan maksadı aşan yorumlardan dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum. Habere konu olan toplantıda dile getirmiş olduğum görüşler benim şahsi fikirlerim olup, hiç bir şekilde TOBB'un resmi ve kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır. TOBB'un çalışma hayatına yönelik gündeminde de böyle bir konu bulunmamaktadır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için kamuoyundan özür dilerim.”