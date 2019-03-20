EYT’lilerin kıdem tazminatı tehlikede

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ederken, patronlar yaşı beklemek üzere emekliye ayrılanlara kıdem tazminatının da ödenmemesini talep etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, mahkemelerin işçi lehine karar vermesi nedeniyle işverenlerin kıdem tazminatı ödemek zorunda kaldığını söyledi. Delibaş, “İnşallah bir irade çıkar da bu yanlışı düzeltir” dedi.

İŞİ YAVAŞLATIYORLAR

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Afyon'da düzenlenen meslek komitelerinde sorunlarını dile getiren sanayiciler, 15 yıllık çalışma süresini dolduran deneyimli işçilerin kıdem tazminatını alabilmek için emekliye ayrıldıklarını, sonra da gidip başka işlerde çalıştıklarından şikayet ettiler. 15 yılı doldurmayanların da kıdem tazminatını alabilmek için işi yavaşlatıp kendilerini işten attırdıklarını belirten sanayiciler, “Bazı işçilerimiz de kredi kartı, tüketici kredisi borçlusu. Onlarda da huzur yok. Mecburen kıdem tazminatlarını ödeyip işten atmış gibi yapıyoruz” dedi.

MAHKEMELER HATALI

Sanayicilerin şikayetlerine yanıt veren TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Delibaş, yaşı bekleyen emeklilere kıdem tazminatı ödenmesinin mahkemelerin hatalı karar vermesinden kaynaklandığını söyledi. Sosyal güvenlik reformuna sonradan eklenen bir cümleyle 3 bin 600 gün prim ödeyen ve 15 yılını dolduran işçilerin yaşı beklemek şartıyla emekliye ayrılmalarının sağlandığını ancak bazı mahkemelerin bu durumu kıdem tazminatına da hak kazanmak olarak yanlış yorumlayıp işçi lehine kararlar verdiğini ifade etti.

İşverenin hakkı ne olacak?

Yaşı bekleyenlerin emeklilik aylığını almaya hak kazanamadıkları için kıdem tazminatına da hak kazanamayacaklarını savunan Cengiz Delibaş, şunları söyledi:

“Bir mahkeme işçi lehine karar verince onu diğer mahkemeler de izledi. Ardından Yargıtay'ın bütün daireleri de bu kararlara uydu. Bazı mahkemeler, ‘Kıdem tazminatını alır ama başka işe giremez' dedi. Yargıtay bunu da esnetti, ‘Hayatın doğal akışına aykırı. Kıdem tazminatını da alır, başka işe de girebilir' dedi. Bu durum yargıyı zedeliyor. İşçiyi koruyalım ama işverenin hakkı ne olacak? Başından beri dedim ki, ‘Gelin kanuna, yaşı bekleyenler kıdem tazminatına hak kazanamaz diye bir cümle yazalım.' Bunu yapsaydık, çok kolaydı. Şimdi hükümet yapmaya kalksa, sendikalar ortalığı ayağa kaldıracak. Oysa bu hak kötüye kullanılıyor. Bu durum adeta kangrene dönüştü. İnşallah bir irade çıkar da bunu düzeltir.”