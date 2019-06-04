Facebook ve Google’a büyük soruşturma beklentisi borsayı düşürdü

Google ve Facebook'a operasyon gerçekleştirilebileceği beklentisiyle borsada iki şirketin de hisseleri geriledi. ABD Adalet Bakanlığı'nın piyasada tekel oluşturma ve kişisel verilerin kullanımı ile ilgili Google'ın şemsiye şirketi Alphabet hakkında soruşturma açacağı ifade ediliyor.

İddiaları ciddi alan yatırımcılar ise ellerindeki Facebook ve Google hisselerini satıyor.

Wall Street Journal'a konuşan borsa uzmanı Karyn Cavanaugh, “Şu an ortada çok belirsizlik var.

Hisselerdeki düşüşü Nasdaq dün yüzde 1.6 düştü. S&P 500 yüzde 0.3 değer kaybetti. Dow Jones endeksi yükselmedi. Teknoloji hisseleri geçen mart ayında da Facebook'un Cambridge Analytica skandalın ardından ciddi manada gerilemişti.

Facebook hisseleri dün günü yüzde 7.51 kayıp ile kapattı. Şirketin piyasa değeri 461 milyar dolara geriledi.

Alphabet dün günü 6.51 kayıpla kapattı. Şirketin piyasa değeri 1 trilyon 61 milyar dolara geriledi.