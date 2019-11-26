Faiz indirimi sonrası kredi araştıranların sayısında büyük artış!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın son üç aydır art arda gerçekleştirdiği faiz indirimleri bankaların kredi işlemlerini ve vatandaşın kredi araştırma talebini hareketlendirdi.

2018’in Kasım ayının ilk 20 gününde konut kredisi şartlarını araştıran kişi sayısı 466 bin 067 olurken bu rakam 2019 yılı Kasım ayının ilk 20 gününde, yüzde 111 artarak 985 bin 750 adet oldu.

Araç kredisi araştıran kişi sayısı ise 2018 yılı Kasım ayının ilk 20 gününde 84 bin 079 olurken, bu sayı 2019 yılı Kasım ayının ilk 20 gününde yüzde 12 artarak 94 bin 639 adet oldu.

İHTİYAÇ KREDİSİ ARAŞTIRAN KİŞİ SAYISI YÜZDE 84 ARTTI

Kredi karşılaştırma sitesinin verdiği bilgilere göre; İhtiyaç kredisi araştıran kişi sayısında da geçen yıla göre yüzde 84 oranında bir artış söz konusu. 2018 yılı Kasım ayının ilk 20 gününde 467 bin 739 bin kişi kredi şartlarını araştırırken bu sayı 2019 yılı Kasım ayının ilk 20 gününde 863 bin 907 kişi oldu.

Ayrıca vatandaşlar yüzde 50 oranla en çok ihtiyaç kredisi karşılaştırması yaparken, bunu yüzde 40 oranla konut kredisi sorgusu takip etti. Söz konusu araştırmalar sonrasında dijital platformlar üzerinden yapılan kredi talebinde ise yüzde 80 ile ihtiyaç kredisi önde.

EN ÇOK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU İSTANBUL’DAN YAPILIYOR

Kullanıcıların konut kredisinde en çok talep ettiği tutar 125.000 TL, ortalama vade süresi ise 8,5 yıl. Konut kredisi başvurusu yapanların yüzde 71'i evliyken, başvuruların yüzde 80'i erkekler tarafından yapılıyor. En çok konut kredisi başvurusu toplam başvuruların yüzde 22'sinin yapıldığı İstanbul'dan geliyor. Peki piyasada yaşanan kredi hareketliliğini uzmanlar ve bankalar nasıl değerlendiriyor? İşte cevabı…

“SEÇİCİ DAVRANIYOR”

Konut kredilerinin faiz oranlarında bankalar arası büyük farklar olduğunu belirten Hesapkurdu.com kurucu ortağı Onur Tekinturhan ise konu hakkında sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Devlet bankaları yüzde 0,98 konut kredisi faiz oranıyla en uygun konut kredisi teklifi veren bankalar konumunda. Ancak devlet bankaları konut kredisi verirken özel bankalara göre daha seçici davranıyor. Kredi notundaki ufak düşüşler dahi devlet bankalarından konut kredisi almanıza engel olabiliyor. Özel bankalar ise bu konularda daha esnek olabiliyor ve rekabetçi kalabilmek için faiz oranlarını da düşürüyor. Şu an konut kredisinde piyasa ortalaması yüzde 1,29 seviyelerinde. Burada dikkat edilmesi gereken konu 10 yıl vadeli 100.000 TL'lik bir konut kredisi için yüzde 0,99 ve yüzde 1,41 faiz oranı sunan bankalar arasında 35 bin TL maliyet farkı ortaya çıkıyor.” dedi.

Bankalara gelen kredi başvurularında ciddi artışlar olduğunu belirten, DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Bankaların yurt içi ve yurt dışı fonlama koşulları 2019 yılı ikinci çeyreğinden başlayıp üçüncü çeyreğinde artarak önemli ölçüde gevşemiştir. Bunun neticesinde de bankaların kredi faiz oranlarında geçen seneye kıyasla ciddi düşüşler yaşanmıştır. Diğer yandan ülke ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler dikkate alındığında bankalar tarafından riskin daha fazla artmayacağı beklentisi ve sektördeki ödeme performanslarına bağlı olarak kredi kullandırım kriterlerleri revize edilmiştir.” dedi.

TÜKETİCİ KREDİSİ BAŞVURULARI 3 KATINA ULAŞMIŞTIR

DenizBank’ın tüketici kredisi başvurularının geçen kasım ayına göre 3 katına çıktığını belirten Özark, “Düşen faiz oranları ve kredi kullandırım kriterlerindeki revizyonun yanında, tüketiciler geçen yılın aynı döneminde ertelemek ya da vazgeçmek durumunda kaldıkları ihtiyaçları için de ekonomideki olumlu sinyallerin paralelinde kredi arayışına girmişlerdir. Bu da bankalara gelen kredi başvurularında çok ciddi bir artış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bankamız özelinde bakacak olursak 2018 yılının kasım ayına göre bu yılın kasım ayında toplam tüketici kredisi başvuruları yaklaşık 3 katına ulaşmıştır.” ifadelerini kullandı.

“ARTAN KREDİ TALEBİNE 2 AÇIDAN BAKILABİLİR”

Kredi başvurusu ve araştırmasında yaşanan artışın 2 farklı açıdan değerlendirilebileceğini söyleyen Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası artan kredi talebine iki açıdan bakabiliriz. Birincisi geçtiğimiz dönemde yüksek faizden kredi kullananların düşük faizden yapılandırma isteği, ikincisi ise düşen konut fiyatları sebebiyle konut yatırımı yapmak isteyenlerin, istedikleri fırsatı yakaladıklarını düşünmeleri. Ayrıca KOBİ tarafında da borçların yapılandırması konusunda ciddi bir talep söz konusu.” ifadelerini kullandı.

“ERTELENMİŞ TALEPLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge de konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. 2019 Kasım ayında bir sene öncesine göre belirgin şekilde artan kredi talebinin 2 sebebi olduğunu belirten Tözge, “Birincisi, çok hızlı şekilde düşen kredi faizleri tüketicilerin borçlanma iştahını arttırmış durumda. Yüzde 1.25 – 1.5 bandına gerilemiş olan aylık tüketici faizleri geçtiğimiz senenin aynı ayında yüzde 2.25 – 2.5’ler civarındaydı. Yani, TCMB'nin 1000 baz puanlık faiz indirimi kredi faizlerine de aynı oranda net olarak yansımış durumda. İkinci sebep ise kurda düşen oynaklık tüketici güveninde toparlanmayı da beraberinde getirince, kredi faizlerinin de düşmesi bireysellerin araba ve konut başta olmak üzere ertelenmiş taleplerini gerçekleştirmeye başladıklarını işaret etmekte.” dedi.

Merkez Bankası faiz indirimi, tüm kredi türlerinde bekleyen tüketici talebini harekete geçirdiğini söyleyen, Online kredi platformu Hangikredi.com'un CEO'su Oray Durmazoğlu'nun kredi faiz oranlarındaki indirimle ilgili yaptığı açıklamaya göre ihtiyaç kredisi taleplerinde 8-9 ay öncesine göre üç kat artış gerçekleşti. Daha önce yaklaşık 400 bin civarında olan kredi kullanım talebi, son haftalarda ihtiyaç kredisi faiz oranlarının %1'in altına düşmesi ile 1.3 milyona kadar yükseldi.

“BANKALAR 3 AY ÖNCESİNE GÖRE DAHA KOLAY KREDİ VERİYOR”

Konut ve taşıt kredisinde yapılan kampanyaların da bu talebi arttırdığını dile getiren Durmazoğlu bankaların da 6 ay öncesine göre daha kolay kredi verdiğini dile getirdi. Oray Durmazoğlu'nun konuyla ilgili diğer açıklamaları şu şekilde:

“Kredi faiz oranlarının düşmesi, ödeme kabiliyeti yüksek kaliteli müşteriyi de kredi kullanmaya yönlendiriyor. Faiz oranları düşünce, geliri belli bir seviyenin üzerinde olan tüketiciler de özellikle konut ve taşıt alımı için erteledikleri talebi harekete geçirdi. Bir grup tüketici ise düşen faiz oranlarını yatırım fırsatı olarak görüp gayrimenkul satın alarak gelirlerini bir süreliğine bağlamayı tercih ediyor. Ertelenen talepten kaynaklanan kredi kullanımı 2020 itibariyle 800 bin civarına gelecek. Kredi kullanımı artıyor olsa da iki yıl önce kullanılan krediler kapanacağı için 2020-2021 yıllarında kredi hacminin %15 seviyesinde kalmasını bekliyoruz. ” dedi.

YAPILANDIRMA TALEPLERİNDE ARTIŞ SÖZ KONUSU

Kredilerde yaşanan faiz indirimiyle birlikte tüketicilerin kredi taleplerindeki artışın yanı sıra yapılandırma taleplerinde de artış söz konusu olduğunu belirten Durmazoğlu, “Faizlerin daha yüksek olduğu dönemde kredi çekmiş müşterilerimiz faiz indirimiyle birlikte refinansman/yeniden yapılandırma şansı yakalıyor. Tükecilerimiz mevcut bankalarıyla ya da farklı bankalarla vade ve faiz oranlarını değiştirerek daha uygun koşullarda ödemelerine devam edebiliyor.” dedi.