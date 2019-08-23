Faiz indiriminden sonra doların yolculuğu

Dolar/TL yaklaşık bir aylık süreçte sert dalgalandı. 25 Temmuz’da Merkez Bankası’nın faiz indirimi ile başlayıp, ABD ile yaşanan S-400 krizinde olası yaptırımların ertelenmesi ve ABD-Çin ticaret geriliminin tırmanması ile devam eden TL’de oluşan iyimser hava Arjantin’de yaşanan gelişmelerle dağıldı. Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık hamlesi ise dolar kurunu faiz indirimi olmadan önceki seviyelerin de üzerine taşıdı.

MERKEZ BANKASI 4 BUÇUK YIL SONRA FAİZ İNDİRDİ

Merkez Bankası’nın yeni başkanı Murat Uysal göreve geldikten sonra yapılan ilk PPK toplantısında faizi 425 baz puan indirerek 19.75 seviyesine çekti. Dolar bu karara ilk olarak bir miktar yükselerek tepki verse de daha sonra 5.65 seviyelerine kadar geriledi.

S-400 GERİLİMİNİN AZALMASI VE TİCARET SAVAŞLARI TL’Yİ DESTEKLEDİ

Dolarda yaşanan gerileme Kurban Bayramı’na kadar devam etti. ABD ile yaşanan S-400 geriliminde olası yaptırımların ertelenmesi ve ABD ile Çin arasında yaşana ticaret gerilimi nedeniyle riskten kaçan yatırımcının güvenli liman araması TL’yi olumlu etkiledi.

MERKEZ’DEN SWAP HAMLESİ GELDİ

TCMB döviz karşılığı Türk Lirası swap ihaleleri yapacağını açıkladı. Döviz karşılığı TL swap işlemlerinin, geleneksel ihale yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Düşüşe geçen kur Ağustos ayının ilk haftası 5.45 seviyesine kadar geriledi. Ancak Kurban Bayramı sürecinde rüzgar tersine döndü.

ARJANTİN RÜZGARI SERT ESTİ

IMF ile anlaşmayı yapan, 50 milyar dolar borç alan, piyasa dostu açıklamalarıyla durumu idare etmeye çalışan Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin, 12 Ağustos’ta yapılan ön seçimlerde, muhalefetin güçlü adayı Alberto Fernandez'den yüzde 15 daha az oy almasının ardından Arjantin pezosunun dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'u aştı.

Arjantin’de yaşanan gelişmelerin gelişmekte olan ülkelere sıçrayabileceği endişesiyle yükselişe geçen dolar/TL, tekrar 5.55/5.60 seviyelerine kadar tırmandı.

MERKEZ’İN ZORUNLU KARŞILIK HAMLESİ DOLARI YÜKSELTTİ

Merkez Bankası 19 Ağustos’ta zorunlu karşılık (ZK) oranlarını ve ZK'lara ödenen faizleri/nemaları TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirdiren yeni bir sisteme geçtiğini açıkladı.

TCMB'nin yeni uygulamasıyla kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olan bankalar ZK oranlarında 1 yıldan kısa vadeler için indirim sağlayacak. Böylece kredi büyümesi TCMB tarafından belirlenen kriterleri sağlayan bankaya teşvik uygulanmış olacak. ZK oranlarında kriterleri sağlayamayan bankalar için ise eski oranlar geçerli olacak.

Öte yandan yine kriterleri karşılayan bankalar TCMB'de tuttukları TL ZK'lar için aldıkları faiz/nemalarda artış sağlayacak. Kriterleri sağlamayan bankalar ise faiz/nemada düşüş yaşayacak.

5.70’İN ÜZERİNE ÇIKTI

Merkez Bankasın’nın bu adımı sonrası kur sert yükseldi. Bankaları kredi vermeye zorlamak olarak değerlendirilen sorunlu karşılık adımının ardından kur 5.71 seviyesine kadar tırmandı.

BANKACILAR ZK ADIMINI ELEŞTİRDİLER

TCMB'nin ZK adımı ilk etapta kamu bankaları aracılığıyla yaratacağı yaklaşık 22 milyar TL'lik likidite yatırımcılar arasında endişeye yol açtı. Reuters’a konuşan bankacılar likiditenin sıkı para politikasına yönelik yarattığı endişenin yanı sıra, firma borçlarının ödenmekte zorlandığı bir dönemde bankaların kredi artışına yönlendirilmesini de eleştirdiler.

TCMB bu hafta ZK oranlarını ve ZK'lara ödenen faizleri/nemaları TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendiren yeni bir sisteme geçtiğini açıklamıştı.

5.77 GÖRÜLDÜ

Dolar/TL küresel resesyon endişeleri, ticaret savaşları, Suriye’de artan tansiyon sonrası jeopolitik endişeler ve TCMB’nin zorunlu karşılık kararının gevşeme yanlısı bir süreç izlenimi yaratmasıyla 1.5 ayın zirvesindeki seyrini sürdürüyor. Kur bugün 5.77 seviyesinin üzerine çıktı.