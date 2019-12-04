FastPay yeni tasarımı ile vitrine çıktı

DenizBank'ın, kullanıcıların hız, pratiklik ve erişilebilirlik beklentilerini karşılamak üzere herkesin kullanımına açık olacak şekilde hayata geçirdiği ve bugün 2.7 milyon kullanıcısının yanı sıra 40 bin üye iş yeri ile Türkiye'nin en büyük dijital cüzdanı konumunda bulunan fastPay yenilendi.

Banka müşterisi olsun olmasın herkesin ATM'den nakit para aktararak ya da kredi kartını tanımlayarak ödemelerini masrafsız olarak yapabildiği fastPay, ödeme yöntemi seçeneklerine bir yenisini daha ekledi. fastPay kullanıcıları böylece, uygulamaya artık banka kartını da yükleyerek fastPay bakiyesine para aktarabilecek ve hiçbir masraf ödemeden ulaşım kartını yükleyebilecek, faturalarını ödeyebilecek, 7/24 para gönderebilecek ve QR kodla ödeme özelliklerden faydalanabilecek.

HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK FASTPAY’LE OLUR!

Yeni sürümde kullanıcılar, ATM'den nakit para yükleyerek, banka kartından bakiye aktararak ya da kredi kartını tanımlayarak ödemelerini hızlı ve masrafsız gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda fastPay'in sunduğu avantajlara yeni ara yüzü ile uygulamanın içinden rahatlıkla ulaşılabilecek.

Türkiye'nin ilk nakitsiz stadyumunu hayata geçiren, anlaşmalı iş yerleri ve e-ticaret ödemelerinde de hayatı kolaylaştıran fastPay, cep telefonunu yan çevirip, ekranda çıkan QR kodu ile ödeme yapma ve ATM'den kartsız para çekebilme özelliklerini de sunmayı sürdürüyor.

GENLERİMİZE İŞLEYEN GELENEK: İNOVASYON

DenizBank'ın, bugün sektöründe bir “inovasyon merkezi” olarak konumlanmasında birincil faktör olan yenilikçi hamlelerine de önemli oranda borçlu olduklarının altını çizen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, faaliyetlerinin merkezine yerleştirdikleri bu bakış açısıyla 22 senedir sektöre ilham verdiklerini belirtti. Özdoğan şöyle devam etti; “Nasıl daha basit ama daha etkili olabiliriz' sorusu üzerinden, tüm ihtiyaçların zaman ve mekandan bağımsız karşılanabileceği, iş birliklerimizle çok daha fazla insanımıza hizmet sunabileceğimiz bir modele odaklanıyoruz. Dönüşümün devam ettiği günümüzde her jenerasyondan kullanıcıya ulaşmayı amaçlayan bir kurum olarak, fiziksel veya dijital alanlarda insanlara dokunduğumuz tüm noktaları birbirine entegre ettiğimiz fijital deneyimi müşterilerimize yaşatmayı hedefliyoruz.