Fed Başkanı Powell, Jackson Hole’de konuştu

Powell, Fed’in Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen “Para Politikasında Zorluklar Sempozyumu”nda ABD ekonomisi ve para politikasına ilişkin bir konuşma yaptı.

Powell konuşmasında gelecek dönemde faiz indirimi konusunda nasıl bir yol izleneceğine dair net bir sinyal vermezken, hazirandan beri kullandığı “Genişlemeyi sürdürmeye uygun bir şekilde davranacağız.” ifadesini kullandı.

ABD'nin ticaret politikasını Fed'in belirlemediğini, bu politikanın belirleyicisinin hükümet ve kongre olduğunu hatırlatan Powell, “Önemli risklerle karşı karşıya olan ekonomiyi yürütmek için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Powell, “Para politikası, tüketici harcamalarını, yatırımları ve kamu güvenini desteklemek için çalışan güçlü bir araç olsa da uluslararası ticaret için yerleşik bir kural sağlayamaz.” değerlendirmesini yaptı.

Fed'in gelen verilere bakarak ticaret politikasının ekonomik görünümü nasıl etkilediğini incelediğini dile getiren Powell, ABD ekonomisinin olumlu bir konumda olduğunu istihdamın “sağlam” ve yükselen ücretlerin “tüketimi” desteklediğini ve büyümenin “ılımlı” kaldığını vurguladı.

Fed'in riskleri değerlendirerek uygun politikayı belirlediğinin altını çizen Powell, yüzde 2’ye yakın enflasyon oranı hedefiyle ABD ekonomisinin büyümesini sürdürmesine uygun bir şekilde davranacaklarını sözlerine ekledi.

AA